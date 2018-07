Passada a temporada de lançamentos de outubro e novembro, o ano termina com alguns remanescentes que ainda assim devem movimentar o último mês do ano. Já no dia 2 chegam duas grandes novidades. A primeira é The Crew, um MMO de corrida da Ubisoft com funções sociais. Além das tradicionais provas automobilísticas, há missões que envolvem mecânicas de ação e exploração e que demandam mais jogadores ativos – ideal para fazer com que as características sociais do jogo sejam notadas. Há versões para PC, Xbox One, Ps4 e Xbox 360.

A outra novidade é mais uma série de games da Telltale. Dessa vez o seriado retratado é Game of Thrones, que começa com o episódio 1, Iron from Ice, o primeiro dos seis da primeira temporada planejados pela empresa. O game segue os mesmos moldes de The Walking Dead, que fez um grande sucesso e já está em sua segunda temporada.

Por fim, no dia 5, o Wii U recebe uma nova versão do NES Remix Pack, um pacotão de jogos do NES remasterizados e modificados em pequenos desafios. Ao mesmo tempo em que injetam aquela dose boa de nostalgia, os games se renovam com objetivos variados e crossovers entre personagens e cenários.

Veja abaixo os vídeos dos destaques a lista completa de lançamentos de dezembro:

The Crew (Corrida e ação/Ubisoft)

Game of Thrones (Point and click e aventura/Telltale Games)

NES Remix Pack (Coletânea/Nintendo)

PC

2 – The Crew

sssGame of Thrones Ep. 1: Iron from Ice

4 – Fat Chicken

9 – Juju

sssThe Old Republic: Shadow of Revan Expansion

11 – The Talos Principle

12 – Halo: Spartan Strike (também para Windows Phone)

16 – Elite Dangerous

PS4

2 – The Crew

sssGame of Thrones Ep. 1: Iron from Ice

9 – Giana Sisters: Twisted Dreams

16 – Guilty Gear Xrd Sign

Xbox One

2 – The Crew

sssGame of Thrones Ep. 1: Iron from Ice

12 – Giana Sisters: Twisted Dreams

Wii U

5 – Captain Toad Treasure Tracker

sssNES Remix Pack

PS3

2 – Chivalry: Medieval Warfare

sssGame of Thrones Ep. 1: Iron from Ice

sssKingdom Hearts HD 2.5 Remix

9 – Juju

16 – Guilty Gear Xrd Sign

Xbox 360

2 – The Crew

sssGame of Thrones Ep. 1: Iron from Ice

3 – Chivalry: Medieval Warfare

9 – Juju

3DS

5 – Ultimate NES Remix

9 – Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy