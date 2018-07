Bom mês para quem estava esperando grandes jogos para a nova geração de consoles. O primeiro grande título a chegar no mercado é o aguardado Project CARS, que após três adiamentos finalmente vai entregar as centenas de carros e dezenas de pistas de corrida. A promessa é do mais completo simulador de automobilismo até o momento, com muitas categorias e um nível de detalhismo que impressiona. Chega dia 12 para PC, Xbox One e PS4. A versão de Wii U ainda está em desenvolvimento.

No dia 19, é a vez de The Witcher 3: Wild Hunt, sério candidato a jogo do ano. O RPG da CD Projekt Red Studio é enorme – um grande mundo aberto cheio de atividades, pronto para rivalizar com Skyrim, mas na nova geração de consoles. Além disso, haverá mais foco na exploração, nos aspectos de aventura do game e nas batalhas. Aposta certa para quem curte games grandes e imersivos. Chega para PC, Xbox One e PS4.

Já o dia 12 é para ser comemorado. Não é todo dia que um game brasileiro ganha notoriedade e é lançado para consoles. No mês passado, foi a vez de Chroma Squad, mas em maio é a vez de Toren, game de aventura da Swordtales que ficou famoso por ser um dos primeiros a captar recursos pela Lei de Incentivo à Cultura. Poderá ser baixado em PCs, Macs e PS4s.

Além destes, há a chegada de Axiom Verge (14), grande sucesso indie inspirado em Metroid, no PC e o lançamento de Splatoon (29), game de tiro em primeira pessoa da Nintedo exclusivo do Wii U que substitui metralhadoras e rifles por armas e bombas de tinta – e que parece bem divertido.

Veja abaixo a lista completa dos lançamentos de maio e os vídeos dos destaques*.

Project CARS (Slightly Mad Studios/Bandai Namco, Corrida)

The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt Red Studio/Warner Bros. Interactive Entertainment, RPG)



Toren (Swordtales/Versus Evil, Aventura)

Axiom Verge (Tom Happ, Ação)

Splatoon (Nintendo, Tiro em primeira pessoa)

PC

1 – Remnants of Isolation

5 – Middle-earth: Shadow of Mordor GOTY Edition

sss Wolfenstein: The Old Blood (DLC)

6 – High Strangeness

sss Vertiginous Golf (também para Mac e Linux)

12 – Project CARS

sss Toren (também para Mac)

14 – Axiom Verge

sss Galactic Civilizations III

sss Not a Hero

19 – The Witcher 3: Wild Hunt

21 – Technobabylon

26 – Magicka 2

Wii U

2 – Space Hulk

6 – High Strangeness

14 – Ultratron

21 – Swords & Soldiers II

29 – Splatoon

PS4

5 – Ether One

sss Middle-earth: Shadow of Mordor GOTY Edition

sss Wolfenstein: The Old Blood (DLC)

12 – Final Fantasy X/X-2 HD Remaster

sss The Last of Us: Left Behind

sss Project CARS

sss Ultratron

sss Toren

19 – The Witcher 3: Wild Hunt

26 – Magicka 2

sss Ultra Street Fighter IV

Xbox One

5 – Middle-earth: Shadow of Mordor GOTY Edition

sss Wolfenstein: The Old Blood (DLC)

8 – Ultratron

12 – Project CARS

19 – The Witcher 3: Wild Hunt

PS3

12 – The Last of Us: Left Behind

sss Ultratron

3DS

5 – Shin Megami Tensei Devil Survivor 2: Record Breaker

12 – Attack on Titan: Humanity in Chains

22 – Puzzle & Dragons Z / Puzzle & Dragons Super Mario Edition

26 – Hatsune Miku: Project Mirai DX

PS Vita

12- Ultratron

*Datas de lançamento no mercado norte-americano.