Agosto aquece os motores para a temporada de lançamentos do ano com bons títulos para todas as plataformas. Como exclusivos, o PS4 recebe Until Dawn (dia 25), que incrementa a lista de títulos survival horror do sistema, e o Xbox One ganha Rare Replay (dia 4), uma coletânea que reúne grandes clássicos da desenvolvedora como Perfect Dark, BattleToads e Conker’s Bad Fur Day.

Quem gosta de futebol americano tem muitos motivos para comemorar com a chegada de Madden NFL 16, o principal título da modalidade nos games – e aquele que vem com tudo licenciado da liga norte-americana. Chega dia 25 para PS4 e Xbox One. Também para essas plataformas – e para PC – chega Zombi, que antes era exclusivo do Wii U, mas agora levará a aventura de sobrevivência numa Londres infestada de zumbis a outros sistemas.

Há ainda novas versões de Gears of War e Dishonored para a nova geração e Toy Soldiers: Toy Chest para os fãs de estratégia. Veja abaixo a lista completa de lançamentos e o destaque do mês.

Until Dawn (SuperMassive Games/SCEA)

Zombi (Ubisoft)

Madden NFL 16 (EA Sports)

Rare Replay (Rare/Microsoft Game Studios)

PC

1 – Hacknet

11 – Toy Soldiers: Toy Chest

13 – Christopher Brookmyre’s Bedlam (também para Mac)

18 – Armikrog

sss Volume

sss Zombi

20 – Rymd Resa

21 – Super Mega Baseball: Extra Innings

25 – Capsule Force

sss Party Hard

26 – Open beta de Call of Duty: Black Ops III

30 – Disney Infinity 3.0

31 – The Elder Scrolls Online – Imperial City (DLC)

Xbox One

4 – Rare Replay

7 – Submerged

11 – Toy Soldiers: Toy Chest

13 – Christopher Brookmyre’s Bedlam

14 – Super Mega Baseball: Extra Innings

18 – Zombi

25 – Dishonored: Definitive Edition

sss Gears of War Ultimate Edition

sss Madden NFL 16

sss Call of Duty: Black Ops III

30 – Disney Infinity 3.0

PlayStation 4

4 – Galak-Z

sss Submerged

11 – Everybody’s Gone to the Rapture

sss Gauntlet: Slayer Edition

sss Goat Simulator

sss Toy Soldiers: Toy Chest

13 – Christopher Brookmyre’s Bedlam

18 – Helldivers: Super-Earth Ultimate Edition

sss Volume

sss Zombi

19 – Open beta de Call of Duty: Black Ops III

21 – Risen 3: Enhanced Edition

25 – Ascendant

sss Capsule Force

sss Dishonored: Definitive Edition

sss Madden NFL 16

sss Until Dawn

30 – Disney Infinity 3.0

Wii U

30 – Disney Infinity 3.0

Xbox 360

30 – Disney Infinity 3.0

PlayStation 3

11 – Goat Simulator

25 – Steins;Gate

30 – Disney Infinity 3.0

3DS

4 – Etrian Odyssey Untold 2: The Fafnir Knight

11 – Garfield Kart

sss Paddington: Adventures in London

21 – LBX: Little Battlers eXperience

PS Vita

11 – Actual Sunlight

18 – Resident Evil Revelations 2

sss Volume

25 – Amnesia: Memories

sss Steins;Gate

*Datas de lançamento no mercado americano