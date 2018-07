A nova geração de consoles começa a ganhar títulos para engrossar as bibliotecas a partir de março, e cada uma tem uma novidade exclusiva. O Xbox One recebe Titanfall, game futurista de tiro em primeira pessoa cujo maior atrativo são robôs gigantes. Trata-se do primeiro grande jogo de ação lançado para a plataforma da Microsoft e desembarca dia 11, também para PC. No dia 25, chega uma versão para Xbox 360. Já o PlayStation 4 ganha inFamous: Second Son, terceiro game da série de ação exclusiva da Sony que novamente traz superhumanos e seus poderes em um game frenético. O lançamento está marcado para o dia 21.

Mas o primeiro destaque chega logo no início do mês, no dia 4. É South Park: The Stick of Truth, um RPG bem humorado com os personagens da animação políticamente incorreta e que tem versões para PC, PS3 e Xbox 360 com legendas em português. Também para a atual geração (e para PS4) chega no dia 18, com legendas em português, Metal Gear Solid V: Ground Zeroes, uma prévia de Phantom Pain, oficialmente o quinto game da série principal da franquia da Konami.

Já os donos de 3DS terão mais um lançamento da Nintendo à mão: Yoshi’s New Island, que retoma a série do dinossauro – ou seria dragão?. Disponível a partir do dia 14.

Veja abaixo os vídeos dos destaques e a lista completa de lançamentos do mês:

Titanfall (Respawn Entertainment/Electronic Arts)

InFamous: Second Son (Sucker Punch/SCEA)

South Park: The Stick of Truth (Obsidian Entertainment/Ubisoft)

Yoshi’s New Island (Arzest/Nintendo)

Metal Gear Solid V: Ground Zeroes (Kojima Productions/Konami)

PC

4 – South Park: The Stick of Truth, XCOM: Enemy Unknown: The Complete Edition

11 – Titanfall, Towerfall: Ascension

20 – Cloudbuilt

25 – BioShock Infinite: Burial at Sea Part 2, Deus Ex: The Fall, Diablo III: Reaper of Souls (também para Mac), Cabela’s Big Game Hunter: Pro Hunts

31 – Shovel Knight

PS4

11 – Towerfall: Ascension

18 – Metal Gear Solid V: Ground Zeroes

21 – Infamous: Second Son

25 – Dynasty Warriors 8 Xtreme Legends

Xbox One

11 – Titanfall

18 – Metal Gear Solid V: Ground Zeroes

WiiU

25 – Cabela’s Big Game Hunter: Pro Hunts

31 – Shovel Knight

PS3

4 – South Park: The Stick of Truth

6 – Far Cry Compilation

11 – Atelier Escha & Logy: Alchemists of the Dusk Sky, Dark Souls II, Vessel, Putty Squad

18 – Final Fantasy X/X-2 HD Remaster, Metal Gear Solid V: Ground Zeroes, Yaiba: Ninja Gaiden Z

25 – BioShock Infinite: Burial at Sea Part 2, Blazblue: Chrono Phantasma, Deception IV: Blood Ties, Dynasty Warriors 8 Xtreme Legends, The Witch and the Hundred Knight

Xbox 360

4 – South Park: The Stick of Truth

11 – Dark Souls II

18 – Metal Gear Solid V: Ground Zeroes, Yaiba: Ninja Gaiden Z

25 – BioShock Infinite: Burial at Sea Part 2, Titanfall

3DS

14 – Yoshi’s New Island

20 – Pokémon Battle Trozei

25 – Cut the Rope: Triple Treat

31 – Shovel Knight

Vita

11 – Putty Squad

18 – Final Fantasy X/X-2 HD Remaster, Borderlands 2

25 – Deception IV: Blood Ties, Dynasty Warriors 8 Xtreme Legends

iPhone e Android

5 – Smash Hit