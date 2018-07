O Machinima, principal canal de conteúdo de games do Youtube, ganhou versão brasileira. A Sony anunciou durante a Brasil Game Show as vertentes Brasil e Latino da marca, com programação exclusiva e produzida em português.

Entre os programas, haverá reviews, entrevistas com produtores, transmissões de eventos ao vivo e todo tipo de quadro típico da imprensa especializada em videogames.

O canal está no ar há cerca de uma semana, mas o anúncio da Sony foi de uma parceria com o Machinima para gerar conteúdo em português e direcionado ao público nacional, de acordo com Glauco Rozner, gerente da marca Playstation para América Latina.

A motivação do site é o número de acessos na região. Das 2,25 bilhões de visualizações totais a cada mês, 107,3 milhões vêm do Brasil. Considerada toda a América Latina, são 238 milhões. Longe dos acessos registrados nos Estados Unidos, mas suficiente para atrair o canal para cá.