Em outubro, recebemos a triste notícia de que a Critical estava fechando suas portas. O estúdio carioca teve de encerrar suas atividades devido a problemas financeiros. Antes disso, porém, um de seus sócios-fundadores, Marcos Venturelli, conversou com o Modo Arcade para a seção Made in Brazil para contar um pouco do trabalho e da história da empresa.

A Critical foi fundada em abril de 2010. Antes de fechar, tinha dez integrantes em sua equipe, sendo cinco deles os fundadores que já haviam trabalhado juntos anteriormente e, após uma tentativa não muito bem sucedida, resolveram tentar novamente criando o novo estúdio.

Já no início desta nova união, a equipe já tinha o embrião daquele que se tornaria Dungeonland, o único jogo publicado pela Critical. Com o apoio de uma publicadora sueca, o estúdio levou o game de ação ao Steam, onde chegou à terceira posição dos mais vendidos, tornando-se o primeiro título brasileiro a figurar no top 10 do serviço de distribuição online.

O Dungeonland é um game de hack’n’slash de temática medieval, daqueles em que os jogadores são atacados por uma horda gigante de inimigos e trabalham em equipe para avançar. Dá para escolher três personagens, cada um com suas habilidades, e sair batendo em todo mundo.

Venturelli diz que é preciso muita paciência e força de vontade para manter uma produtora de games no Brasil. Ao responder sobre quais são as facilidades e dificuldades do mercado nacional, ele cita apenas as segundas: “Só dificuldades! Falta de capital, falta de mão de obra experiente, impostos altos e burocracia”.

Toda a experiência da Critical, excluindo casos em que os membros estiveram envolvidos anteriormente, vem de Dungeonland. Venturelli afirma que o game foi desenvolvido “apenas com base na força de vontade”. A equipe conseguiu um financiamento para mostrar o game a publicadoras internacionais durante a Game Connection, o que ele considerou indispensável para o sucesso do título.

O mercado também carece de investimentos e mão de obra. Venturelli acredita que apenas a experiência prática do desenvolvimento de games, com pressões de prazo e para que seja feito um produto com qualidade para o mercado externo, é que prepara um profissional. Além disso, o mercado é cruel e não dá espaço para erros. Temos muito poucos profissionais capacitados porque temos muito poucas empresas. “Sinceramente, falta dinheiro para errar. Não adianta criar um único programa de financiamento público a fundo perdido e esperar que dali saia um sucesso. Nós não temos o know-how pra isso. O que precisamos é de vários programas como esse simplesmente para permitir que os empreendedores gerem know-how e experiência que circule pelo mercado interno”.

O problema desse cenário onde é preciso arriscar e inovar sem qualquer segurança financeira caso erros sejam cometidos é que muitos estúdios morrem sem sequer colocar seus projetos no mercado. “Com a falta de um ambiente saudável que possa absorver talento, os profissionais acabam escoando pra fora do país. Se quisermos manter esses talentos dentro do Brasil, temos que ter apoio para que essas empresas pioneiras possam lançar produtos sem falir um mês depois”, conclui.

A Critical estava desenvolvendo um novo game e buscava apoio financeiro para acelerar o projeto, mas teve de fechar as portas. Ainda assim, Dungeonland segue disponível para compra na Steam e o site do game continua no ar. Mais informações sobre a Critical e seu trabalho podem ser encontradas no site oficial do estúdio e seus perfis no Facebook e no Twitter.

———————————————————————

Essa publicação faz parte da seção Made in Brazil, na qual damos espaço para os desenvolvedores nacionais exibirem seu trabalho e darem sua opinião sobre o mercado de games brasileiros. A coluna será publicada às sextas-feiras no Modo Arcade. Veja mais sobre os estúdios nacionais clicando aqui.