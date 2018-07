O Taw Studio completará quatro anos em março de 2014 e tem Pindamonhangaba, interior de São Paulo, como cidade-sede, embora dois dos integrantes de sua equipe de cinco pessoas trabalhem em outras cidades.

O estúdio iniciou seus trabalhos em março de 2010 e entre idas e vindas de alguns membros, desenvolveu “O Desafio do 5S”, um game em flash para uma empresa da área editorial dos quadrinhos. Depois que o grupo se estabeleceu de fato como desenvolvedor independente, lançou seus primeiros títulos próprios: Mr. Bree: Returning Home e Jelly Escape, ambos para web e do gênero aventura e ambos vencedores de prêmios tanto no SBGames (Simpósio Brasileiro de Games) quanto no BIG (Brazilian Independent Games Festival).

Mais recentemente, o Taw Studio lançou seu primeiro título para computadores, Mr. Bree+, que está aguardando o famigerado Greenlight no Steam, mas já está disponível em outras plataformas de distribuição.

Marcelo Lopes, um dos artistas da equipe, afirma a comunidade de desenvolvedores de games independentes Brasil é quase uma irmandade e, por isso, todos estão sempre trocando ideias e se ajudando mutuamente, contribuindo para o crescimento da indústia nacional dos jogos. Já no lado negativo, o designer aponta os unânimes impostos, que considera “medievais”, e a controvérsia na relação entre entretenimento e cultura a respeito dos games por aqui.

Quanto ao mercado, afirma que uma das saídas para manter um negócio rentável é exportar. “Em alguns segmentos é possível se estabelecer no Brasil, com advergames, serious games e jogos de treinamento corporativo. Mas se quiser trabalhar com entretenimento, vai ter que recorrer ao mercado internacional”, analisa.

Percebemos que os impostos são absurdos, ninguém nos bancos sabe configurar uma transação sobre venda de licença de uso de aplicativo, há uma taxa sobre cada trâmite que precisa ser feito, cada país tem um acordo tributário diferente com o Brasil e isso acarreta em surpresinhas na hora de receber de fora… Resumindo, não é só fazer jogos, tem que ser empreendedor! Pelo menos no cenário independente”, explica.

Para conhecer mais sobre o trabalho do Taw Studio, a recomendação é acessar o site oficial da empresa. O estúdio também mantém um perfil no Facebook com as informações de seus jogos.

—————————————————-

Essa publicação faz parte da seção Made in Brazil, na qual damos espaço para os desenvolvedores nacionais exibirem seu trabalho e darem sua opinião sobre o mercado de games brasileiros. A coluna será publicada às sextas-feiras no Modo Arcade. Veja mais sobre os estúdios nacionais clicando aqui.