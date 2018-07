A Superdata, empresa que faz pesquisas sobre o mercado de games em todo o mundo, divulgou dados recentemente mostrando que o mercado digital de jogos no Brasil entrou em um “período de arrefecimento” depois de crescer significativamente por vários anos seguidos.

Ainda assim, o País é o maior mercado digital de games na América Latina. A expectativa da empresa é que esse mercado chegue a um total de US$ 1,5 bilhão até o final do ano e a US$ 1,6 bilhão em 2017. Hoje, o Brasil representa 34% do mercado digital da região, que vale US$ 4,4 bilhões.

Mas Argentina e México têm crescido, segundo as informações da Superdata. O mercado mexicano, que responde por 22% da região, deve chegar ao valor de US$ 963 milhões neste ano, enquanto o argentino, que representa 14%, chegará a US$ 616 milhões. A empresa indica que o gasto médio mensal com jogos digitais nesses dois países tende a ser 10% superior aos demais países da região, inclusive ao do Brasil.

A desaceleração, porém, não tira do Brasil o posto de “jóia da coroa” da região. Por aqui, os principais agentes do crescimento são os MOBAs e os jogos para mobile. No primeiro grupo, League of Legends e DotA 2 dominam o mercado de jogos online, enquanto o segmento de mobile é o maior do setor digital, tendo movimentado US$ 606 milhões no ano.

Fonte: GameIndustry.biz