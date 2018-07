A Major League Gaming (MLG), organização de eSports dos Estados Unidos, fechou uma parceria com o Grupo Águia para iniciar operações no Brasil. O País é o primeiro a receber uma franquia internacional da MLG que existe há 11 anos nos Estados Unidos e está por trás de campeonatos profissionais de Call of Duty, Dota 2 e Starcraft, por exemplo.

As eliminatórias brasileiras do torneio de Call of Duty: Ghosts, que começaram no domingo, 16, e terminam no dia 23, são o primeiro evento realizado pela MLG Brasil. Os vencedores seguem na disputa pelas vagas reservadas às 32 equipes que disputarão a etapa mundial.

Em comunicado, Mike Sepso, fundador e presidente da MLG, comemorou a parceria com o Grupo Águia, que trabalha com eventos de turismo e esportes, e a chegada da organização na América Latina. “A MLG sempre esteve focada em desenvolver a cena competitiva de jogos e reconhecemos prontamente a tremenda oportunidade de estabelecer uma forte presença no maior mercado da América Latina. Essa é a primeira das várias franquias internacionais que queremos lançar nos próximos anos e estamos empolgados em dar aos gamers sul-americanos a melhor plataforma para competir em escala global”, disse o executivo.

A MLG Brasil será comandada por Paulo Castello Branco Filho, que atuará como CEO da operação. “A MLG construiu uma nova competição e revolucionou o mercado ao criar uma plataforma de transmissão inovadora e similar às dos esportes tradicionais. É um prazer entrar nessa indústria em crescimento junto ao líder global”, disse o executivo do Grupo Águia. “Nosso objetivo é estender o sucesso global da MLG usando seu modelo para ajudar os brasileiros a conquistarem um lugar entre os melhores jogadores do mundo”, finalizou.

Mais informações sobre a chegada da MLG ao Brasil podem ser encontradas no próprio site da entidade.