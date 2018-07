O Modo Arcade participa nesta quinta-feira, 17, da quinta edição do Bate-Papo Empreendedores Criativos, evento realizado pela Rede Cemec, cujo tema é o empreendimento de games no Brasil, quais os desafios e oportunidades da área e como é possível desenvolver um negócio nesse mercado.

Participam do bate-papo Denio Di, fundador da DayDreamLab e professor de Game Design do curso de Tecnologia em Jogos Digitais do Senac, e Anthony Eigier, sócio-firetor da Fanatee. O encontro “Press Start – Empreender em Games” terá como mediador João Coscelli.

O evento conta com o apoio da Campus Party Brasil e acontece no espaço criativo do Cemec, às 20h, na Rua Prof. Frontino Guimarães, 302 – Vila Mariana, em São Paulo. A entrada é gratuita, mas está sujeita à lotação do espaço, e por isso as inscrições devem ser feitas neste link.