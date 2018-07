O Modo Arcade vai marcar presença na Campus Party Recife com a palestra Games e sociedade: quando o entretenimento vira cultura, marcada para as 14h30 do sábado (20/7). A palestra será transmitida via streaming neste link – é só selecionar a aba “Stadium” no horário marcado.

A ideia é discutir o papel e a relevância dos videogames na sociedade atualmente. Os games deixaram de ser apenas uma forma de entretenimento e ganharam um lugar na cultura popular, principalmente com a nova geração, que nasceu e cresceu em um mundo no qual a indústria de jogos já estava consolidada. Hoje, videogames estão presentes na publicidade, no cinema e até na educação e na medicina, ganhando cada vez mais espaço no meio acadêmico.

Durante nossa participação na Campus Party Recife, discutiremos não só como chegamos até aqui, mas também para onde essa influência vai levar a sociedade e qual o futuro dos jogos eletrônicos como cultura.