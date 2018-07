Depois de estrear nos videogames no longínquo ano de 1989 com Mônica no Castelo do Dragão (mais informações lá em baixo), a personagem dos quadrinhos nacionais dessa vez foi quem “recebeu a visita”. No novo número de Mônica, parte da história da garotinha de Maurício de Sousa se passa no universo de Super Mario World, com direito a uma aparição de luxo do Bowser.

Tartarugas, goombas, bloquinhos amarelos, cogumelos e as nuvens com olhos do game estão todos na historinha, intitulada Cada um na sua história. O culpado por isso tudo só pode ser um, claro: Cebolinha.

Mas não vamos estragar o final. A revistinha é fresquinha, chegou no último dia 9, e como de praxe nos quadrinhos de Maurício de Sousa, vale ler. A capa é essa aqui.

Mônica no Castelo do Dragão foi um port de Wonder Boy in Monster Land lançado pela Tec Toy para Master System. A empresa distribuía os produtos Sega no Brasil e lançou o jogo para que os brasileiros, ainda pouco habituados com os videogames, se sentissem mais familiarizados.

Os dois jogos são idênticos, com a diferença de que os diálogos são em português e o sprite do Wonder Boy, que carrega uma espada, foi substituído pelo da Mônica, que bate nos inimigos com o coelho azul Sansão.