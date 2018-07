Os estudiosos apontam um conjunto de regras como a base de qualquer jogo – eletrônico, de tabuleiro, de realidade virtual. Basta conhecer e entender quais são os limites e leis daquele ambiente para cumprir as missões, avançar e chegar ao objetivo final.

A partir do momento em que o jogador tem total domínio sobre esse conhecimento, sua liberdade dentro do ambiente do jogo é completa, e ele pode criar sua própria forma de jogar. É como se houvesse um ou mais jogos dentro do jogo. E essa é a proposta do tumblr No Wrong Way to Play (Não há maneira errada de jogar, em tradução livre), mantido pelo usuário @reverendanthony e atualizado às segundas-feiras. O que ele quer mostrar é que a diversão que um jogo proporciona não existe apenas em sua forma tradicional e que ela pode aparecer em novas formas inventadas dentro do conjunto de regras pré-estabelecidos.

É o caso de speed runs, no hit runs e outras modalidades, em que os jogadores levam suas habilidades ao extremo para terminar um jogo o mais rapidamente possível ou sem sofrer qualquer dano, entre outras peculiaridades que são absolutamente impressionantes. Mas essas são algumas práticas mais simples e comuns – o tumblr mostra formas bastante complexas de jogar um game com novas regras, um jeito completamente novo que agrega um valor a mais para o jogador.

Enfim, existe apenas uma forma errada de jogar – aquela que não é divertida. Portanto, divirta-se!