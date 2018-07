Assassin’s Creed se tornou a principal franquia da Ubisoft nos últimos anos e o investimento na franquia tem sido pesado. Assassin’s Creed III é o quinto game da série e leva a um nível ainda mais a já aclamada narrativa narrativa da série, segundo Philippe Ducharme responsável por toda a parte gráfica, sonora e de animação do título.

“A história sempre teve importância na série e em Assassin’s Creed III é o núcleo do jogo. Ter uma história interessante e cativante faz parte da fantasia que envolve o jogador. Sabemos que se trata de um game para um único jogador que segue uma narrativa, e isso é o que inspira os desenvolvedores a criar algo em que os jogadores se sintam imersos”, disse o produtor ao blog na Brasil Game Show.

Ainda segundo Ducharme, é justamente aí que se encontram as maiores surpresas que o game reserva. “Mantivemos algumas coisas longe da imprensa, então com certeza os fãs vão se surpreender ao jogar. É a primeira vez em um bom tempo nessa geração de jogos que essas supresas não reveladas integram uma parte fundamental do game. Tem muitas coisas novas reservadas a quem jogar”, declarou o canadense, fazendo mistério.

Outro ponto que mostra como o enredo é importante no game pe o volume de animações. “São 3 horas e meia de vídeos, quase o dobro da duração média de um filme de Hollywood. Usamos os recursos tecnológicos para levar algo de um nível superior aos fãs”, concluiu.

Ducharme também falou sobre o lançamento do game para Wii U, fazendo com que a franquia esteja presente nos três consoles ativos no mercado. Segundo ele, é importante que todos os gamers, independente da plataforma que escolham, tenham acesso à série. “Estamos muito empolgados com o fato de que Assassin’s Creed III é um título de lançamento do Wii U”, finalizou.