Need for Speed fez um estrondoso sucesso com a versão Underground bem na época em que a série Velozes e Furiosos também fez a cabeça de quem gostava de carros modificados. Muita gente pensava no jogo como algo inspirado no filme, o que não deixa de ser verdade, mas só agora o game vai ganhar uma versão para as telonas.

A DreamWorks e a Eletronic Arts, por meio se seus presidentes Stacey Snider e Frank Gibeau, anunciaram parceria para produzir o primeiro filme de Need for Speed, que começa a ser produzido no começo de 2013 e deve sair em 2014. O roteirista será George Gatins (Ela é demais para mim) e o diretor será Scott Waugh (Ato de Valor, mas com a experiência de dublê de filmes como Homem-Aranha e Sr. e Sra. Smith).

Segundo eles, a expectativa é fazer um longa fiel ao jogo – carros, carros e mais carros em competições alucinantes, ao estilo dos filmes de corrida dos anos 1970. Gibeau afirmou que a DreamWorks é “o parceiro perfeito para levar Need for Speed às telas de cinema e criar um filme emocionante” que a EA sempre imaginou.

O conceito de filmes baseados em jogos está longe do ideal pretendido pelos jogadores, mas a adaptação nunca foi feita com um game de corrida. Mas se depender do sucesso da série nos videogames, os números de bilheteria estarão garantidos – Need for Speed vendeu mais de 140 milhões de unidades desde o lançamento da sua primeira versão, lançada em 1994.