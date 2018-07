O Wii U, novo console da Nintendo, chega ao mercado norte-americano no dia 18 de novembro. Mas o lançamento não deve engordar os cofres da empresa japonesa logo de cara, que vai vender a plataforma a um preço inferior ao valor de custo.

A estratégia é até comum para a empresa, que desde sempre produziu consoles mais baratos e lucrou na venda dos jogos e acessórios. Mas a história é diferente desta vez, já que a ambição era comercializar o Wii U a um custo razoável, e não na margem do prejuízo, de acordo com o presidente da fabricante, Satoru Iwata.

Segundo o Gamespot, essas informações foram tiradas de um relatório financeiro divulgado pela própria Nintendo recentemente. Os dados, porém, não deixam claro o quanto de prejuízo a empresa está disposta a suportar ou quando o Wii U vai passar a dar lucro.

Nos Estados Unidos, o console terá duas versões – a básica, vendida a US$ 300, e uma mais incrementada, a US$ 350. Não há previsão para os preços brasileiros, mas o valor provavelmente vai superar a casa do milhar.

A Nintendo também divulgou números do primeiro semestre do ano fiscal, que vai de abril a setembro. A empresa registrou queda de 6,8% na receita em relação ao mesmo período do ano passado, passando de US$ 2,7 bilhões a US$ 2,5 bilhões.