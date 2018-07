Além de uma grande estrutura para os jogadores do recém-lançado Pro Evolution Soccer 2013, a Konami levou à Brasil Game Show uma demo de Metal Gear Rising: Revengeance, novo game da série imortalizada por Hideo Kojima. Conversamos sobre o título com Kevin Vlaming, gerente de marcas da Konami, e tivemos a oportunidade de testá-lo.

De cara, o game mostra-se diferente do resto da família Metal Gear. Nada de se esconder nas sombras e eliminar os inimigos silenciosamente – logo na primeira cena, uma luta franca com ciborgues, seguida de uma batalha um tanto quanto desigual com robôs gigantes.

Vlaming explica. “Obviamente é diferente um jogo diferente de Metal Gear Solid, que as pessoas jogam há 25 anos. Demos a Raiden seu próprio jogo, com partes mais metódicas, de ritmo mais lento e que pedem estratégias, e partes de bastante ação”. O executivo negou, porém, que trate-se de um título hack’n’slash. “Não é só andar e apertar botões. Dependendo das suas ações, você coleta itens para melhorar seus combos e suas habilidades”, explicou.

Há comandos complexos e às vezes há tantos inimigos com os quais lidar que fica difícil tomar controle da situação, por isso a melhor opção é resolver tudo sem chamar a atenção dos inimigos. Nem sempre isso é possível, e aí é preciso encarar tudo de uma vez, o que amplia a dificuldade exponencialmente.

Questionamos Vlaming também sobre Metal Gear Solid: Grounds Zeroes, mas as informações, segundo ele, ficarão para depois. “Não podemos falar sobre o game por enquanto, só que estamos bastante empolgados. Mas nosso foco agora é o Revengeance“, finalizou.