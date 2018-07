As crianças dentro de nós choram – a LucasArts acabou. Fontes confirmaram ao site Kotaku que a Disney, proprietária de todas as empresas ligadas a George Lucas, criador da série Star Wars, fechou o estúdio e demitiu todos os seus 150 funcionários. O nome LucasArts, porém, ainda vai ser usado pela Disney para licenciar alguns jogos.

“Depois de avaliar nossa posição no mercado de games, decidimos deslocar a LucasArts do modelo de desenvolvimento interno para o modelo de licenciamento, minimizando os riscos da companhia ao mesmo tempo em que buscamos um portfólio maior de jogos de qualidade da franquia Star Wars”, informou a Disney por meio de comunicado, confirmando as demissões.

Ao que tudo indica, jogos de propriedades intelectuais da LucasFilms, como Star Wars e Indiana Jones, ainda terão o selo da LucasArts, mas serão desenvolvidos por estúdios diferentes. Logo, os dois títulos com jedis e sabres-de-luz em desenvolvimento – Star Wars: First Assault e Star Wars 1313 – podem cair nas mãos de outros desenvolvedores, embora a informação inicial seja a de que os projetos foram cancelados.

A produção da LucasArts nos últimos anos se concentrava em títulos da franquia Star Wars e em licenciados que uniam seus filmes e os bloquinhos Lego. O estúdio não estava tão atuante como nos anos 1990, mas foi responsável por verdadeiras obras-primas como Full Throttle, The Secret of Monkey Island, Outlaws e Maniac Mansion, que introduziu a engine Scumm, responsável por popularizar o gênero point-and-click.

O fim da desenvolvedora representa uma perda irreparável do ponto de vista emocional dos jogadores da velha geração que passou horas por dia ajudando Guybrush Threepwood a se tornar um verdadeiro pirata e rodando as estradas americanas com Ben e sua motocicleta. Morre com a LucasArts o espírito de aventura que seus jogos traziam com maestria sem igual. Ficam, felizmente, as memórias destes vídeos abaixo.

Full Throttle

Outlaws

E todos os outros reunidos nesta maravilhosa coletânea.