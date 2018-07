A E3 deste ano surpreendeu para uma feira que não prometia muitas novidades em termos de hardware. Mesmo sem investir em consoles novos, Sony e Microsoft anunciaram novas funções que dão mais fôlego às suas plataformas e a Nintendo finalmente mostrou mais sobre o Wii U. Isso sem falar na quantidade meteórica de boas promessas entre os jogos. Veja quais foram as cinco principais novidades em termos de inovação na convenção deste ano.

SmartGlass: E todo o resto anunciado para o Xbox 360. O console será transformado em uma televisão, em um computador, em um rádio e até no seu próprio personal trainer. Mas o melhor é que celulares, tablets e, quem diria, iPads e iPhones vão interagir com o videogame, seja nos jogos, seja nas funções multimídia. A Microsoft quer estender a vida de sua plataforma e apostou na integração com outros dispositivos para isso.

Cross-play: O Playstation 3 também não tem sucessor à vista. Em vez disso a Sony lançou já no ano passado seu novo portátil, o Playstation Vita, e agora o colocou para trabalhar junto com o console doméstico. A tecnologia cross-play foi apresentada como uma ferramenta de integração as duas plataformas. Na demonstração, uma partida de um mesmo game foi jogada simultaneamente nos dois aparelhos. É provável que muitos jogos aproveitem essa capacidade, que deverá ser compatível com funções multimídia. A retrocompatibilidade do Vita com o Playstation original também é destaque.

Wii U e Miiverse: Finalmente vimos o novo console da Nintendo em ação. Nada muito diferente do que já sabíamos, mas o Wii U revelou um potencial gráfico muito bom – fator no qual a empresa estava atrás dos concorrentes. Ainda foi apresentado mais detalhadamente o Miiverse, a rede social da Nintendo por onde os jogadores vão trocar informações e compartilhar resultados. Quanto mais junto, melhor, disseram os executivos da companhia.

Nintendo e ‘third parties’: A Nintendo parece ter ouvido as reclamações de que seus consoles tinham poucos bons jogos produzidos por companhias desvinculadas à marca. Várias séries famosas farão sua estreia no Wii U e no 3DS, como Mass Effect, Tekken, Ninja Gaiden, Assassins Creed e Batman: Arkham City. O interesse pelas plataformas com certeza aumentará.

Só videogames?: Redes sociais, vídeos e filmes, músicas, navegação, até rotina de exercícios… Em um futuro bem próximo, o aparelho que você tem na sala ou no quarto não será só um mero reprodutor de jogos eletrônicos. A tendência da convergência deu o tom da E3 deste ano e aparenta ser o caminho a ser seguido pela indústria. Toda a diversão em um lugar só? Não parece má ideia.