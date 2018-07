Entre jogos de tiro, ação e mais jogos de tiro, a E3 deste ano foi palco para o anúncio de sequências de séries já consagradas e para o lançamento de títulos que impressionaram pela qualidade e pela profundidade da história. Veja quais foram as principais novidades entre os games, que foram os destaques da feira junto das funções de integração.

Watch Dogs: Considerado por boa parte da imprensa crítica como a maior surpresa da E3. E a Ubisoft parece mesmo ter acertado em cheio. Trata-se de um jogo de mundo aberto que se passa numa cidade onde todos os sistemas – de tráfego, distribuição de energia, telecomunicações – são controlados por um único computador. O jogador assume o papel de um hacker que pode acessar esses sistemas pelo seu celular. Cada pessoa presente no game (e não são poucas) não é um robô – tem ações e informações próprias. Impressionante, mas ainda sem plataforma definida. Perfeito para os fãs da série Person of Interest, da Warner.

The Last of Us: Pouco se sabia deste título de sobrevivência antes da E3. Na feira, agradou e muito. Da Naughty Dog, mesma produtora da premiada série Uncharted, The Last of Us é uma aventura em uma metrópole americana devastada e abandonada depois que um fungo dizimou a população humana e ressuscitou cadáveres. Mais um game de apocalipse zumbi, mas ao menos inovaram no surgimento dos mortos-vivos. O alto nível de inteligência artificial é um dos pontos que merece destaque. Só para Playstation 3.

Tomb Raider: Lara Croft volta em grande estilo. O novo Tomb Raider revela como a heroína se tornou a conhecida caçadora de tesouros. Depois de sobreviver a um naufrágio, ela ainda apanha como nunca da natureza e se depara com um estranho grupo de criminosos em uma ilha misteriosa. Arco e flechas, saltos, quedas e visuais incríveis dão o tom da aventura, cujo foco é mais sobrevivência e menos exploração. Playstation 3, Xbox 360 e PC recebem o jogo da SquareEnix.

ZombiU: Zumbis estão na moda. Tirando proveito desse hype, a Nintendo já colocou os mortos-vivos para correr atrás de quem está pensando em comprar um Wii U. ZombiU foi um dos primeiros títulos apresentados para o novo console e mostrou a boa capacidade gráfica da plataforma. O jogo de tiro tem perspectiva em primeira pessoa e tem os ambientes escuros e recursos escassos já comuns dos títulos de sobrevivência e terror. Nas demonstrações, o GamePad – controle com tela embutida – teve vários usos, desde scanner até arma. O que o Wii U tem de melhor, por hora, e já mostra bons frutos da parceria entre Ubisoft e Nintendo.

Beyond: Two Souls: Nos mesmos moldes do aclamado Heavy Rain, o game da Quantic Dream promete mistério e sustos. A atriz Ellen Page, de Juno e A Origem, interpreta a protagonista do jogo, uma garota que tem algum tipo de relação com espíritos. Os produtores apresentaram Beyond como algo que nunca foi visto antes. E os vídeos mostram uma história sombria e assustadora, estruturada sobre o conceito cinematográfico que fez Heavy Rain cair nas graças do público e da crítica. Para Xbox 360 e Playstation 3, inicialmente.