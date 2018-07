Quarta-feira, 20 de fevereiro, 18 horas, Nova York (21 horas no Brasil). O mistério da Sony acaba aí. Que mistério? Esse aqui.

A empresa publicou um comunicado no site oficial do Playstation convidando os fãs a “ver o futuro” na Playstation Meeting, algo como Reunião do Playstation. E isso, além do vídeo de 40 segundos, é tudo o que temos.

No site brasileiro, dá para fazer um cadastro e… aguardar o email chegar com as novidades. Também dá para acompanhar o que estão falando disso no Twitter com a hashtag #playstation2013.

O principal palpite é de que, finalmente, será anunciado oficialmente o novo Playstation, ainda mais com os boatos de que a Sony planejava um evento particular e antes da E3 para fazê-lo. Contra isso, porém, vai a afirmação do CEO da empresa, Kaz Hirai, segundo quem a equipe desenvolvendo o novo console deixaria a Microsoft, que está para lançar uma nova plafatorma, “dar o primeiro passo”.

O consenso entre analistas, jogadores, imprensa e qualquer um ligado ao setor de videogames é de que ambas as fabricantes lançam seus consoles no mercado ainda este ano, mas nenhuma delas sequer deixou escapar qualquer informação sobre as plataformas.

Talvez as dúvidas já tenham data para serem sanadas.