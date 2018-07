Um dos maiores mistérios do mundo dos games será solucionado no próximo dia 26 de abril. Nessa data, serão retomadas as escavações em um aterro de Alamogordo (Novo México, EUA) onde a Atari supostamente teria enterrado milhões de cartuchos que não conseguiu vender na década de 1980 devido ao famoso crash da indústria dos games que ocorreu na época.

Vamos à história. A Atari produziu 12 milhões de cartuchos de Pac-Man para o Atari 2600, acreditando que o título faria tanto sucesso em seu console doméstico quanto nos arcades. Além disso, em mais um de seus pioneirismos, a empresa desenvolveu um dos primeiros games inspirados em obras de outras mídias – E.T. the Extra-Terrestrial, tendo como base o filme de Steven Spielberg, lançado na mesma época. Ao todo, foram 5 milhões unidades fabricadas.

Aí entra o fator “crash”. A indústria dos games havia vivido um boom nos Estados Unidos alguns anos antes e centenas de empresas resolveram entrar na dança sem saber dançar. O resultado foi uma inundação de jogos mal feitos e não oficiais para os consoles domésticos (inclusive da Atari), causando problemas como excesso de concorrência e o afastamento dos consumidores, que preferiam gastar seus trocados nas versões de arcade, sempre superiores, em detrimento dos consoles domésticos.

Com as recessões causadas pelo estouro da bolha, as mesmas centenas de empresas de antes, e outras mais, morreram na praia com seus produtos na mão. Foi o caso da Atari, que vendeu “somente” 7 milhões de unidades de Pac-Man e 1,5 milhão de cartuchos de E.T. The Extra-Terrestrial (considerado um dos piores títulos já produzidos). Ou seja, ficou com 8,5 milhões de cartuchos acumulando poeira em seus galpões, já que ninguém queria comprar games ruins ou mesmo jogar em casa.



Jogo é considerado um dos piores já feitos

A solução? Dar um fim nesse monte de fitas e em mais uma série de “lixo”, o que teria ocorrido em 1983. Ninguém na realidade sabe se os milhões de cartuchos foram de fato enterrados em Alamogordo, já que a Atari nunca confirmou o fato, mas ao menos é o que reza a lenda e o que dizem relatos da mídia da época.

E aí voltamos para o presente. A Fuel Entertainment conseguiu no ano passado uma permissão para explorar e escavar o local, mas o processo foi suspenso. Nesta semana, a mídia local noticiou que a iniciativa foi liberada novamente e que a empresa, em parceria com a LightBox Entertainment e com a Xbox Entertainment Studios, vai dar continuidade aos trabalhos. Tudo isso para filmar um documentário sobre cultura gamer tendo todo o episódio da Atari como pano de fundo.

Parace caso de filme, mas não é. Trata-se de uma das mais famosas lendas urbanas relativas aos videogames e um dos maiores símbolos da crise dos anos 1980. Verdadeira ou não, a história deu muito pano para a manga nessas três décadas e logo vai conhecer seu fim. Ou não…

Fonte: Polygon