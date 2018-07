Team Fortess 2 passou ao modelo free-to-play

Os jogos (ou aplicativos) do modelo free-to-play são aqueles que podem ser baixados e jogados no computador, no celular e até em consoles sem qualquer tipo de cobrança no ato da instalação. A partir daí, esses games podem ou não oferecer opções aos jogadores para ampliar e melhorar sua experiência, o que pode dar certo ou não dependendo do quanto se cobra, pelo que se cobra e até onde esses produtos são necessários.

A lógica do free-to-play é oferecer o jogo gratuitamente para lucrar com as chamadas microtransações – compras de itens, vidas extras e opcionais por um pequeno valor, ou até uma versão Premium do mesmo jogo sem os irritantes anúncios, ou um bônus de pontuação, ou qualquer outra coisa que melhore, de uma forma ou de outra, a vida do jogador. Tudo faz parte da lógica do freemium (união das palavras free e premium), modelo de negócio usado em vários outros segmentos.

O amplamente conhecido League of Legends, por exemplo, é um jogo que adota o modelo free-to-play, pois disponibiliza o jogo completo de forma gratuita e oferece ao jogador a um preço determinado apenas roupagens e personagens novos – nada que desequilibre o jogo a favor daqueles que pagam por esses extras. A sensação mobile do momento, Candy Crush, é outro exemplo, permitindo que o jogador compre vidas e movimentos extras durante as partidas. Outros títulos oferecem chapéus, itens, bônus de multiplicação. A lista é grande.

O problema é quando as produtoras forçam a barra e tornam as microtransações indispensáveis para avançar no jogo. Dá para jogar até certo ponto, mas se não comprar nada que ajude no progresso, o resto da caminhada se torna um suplício, às vezes até impossível. Games em que essas situações ocorrem foram apelidados pejorativamente de pay-to-win (pague para ganhar), brincadeira em torno do termo pay-to-play (pague para jogar), no qual o jogador paga antes de rodar o jogo, bastante similar ao modelo pay-per-view da televisão.

O ambiente em que o modelo é mais comumente utilizado são as plataformas mobile e o Facebook. Tanto que a receita dos jogos desses segmentos em 2013 será de US$ 5,6 bilhões e US$ 2,8 bilhões respectivamente, segundo dados fornecidos durante a Game Developers Conference deste ano. Logo, a maioria dos jogos free-to-play são casuais, embora existam grandes títulos que utilizem o modelo, caso do exemplo citado acima.

Analistas têm classificado o free-to-play como o futuro dos videogames justamente pelo caso de eles atraírem tanta gente para jogar nos celulares e na internet. Respalda esse argumento o fato de que grandes empresas, como a EA, estarem investindo muito no modelo em seus jogos para essas plataformas. Além disso, vários títulos que atraem multidões para disputas online que antes adotavam o sistema pay-to-play passaram ao free-to-play.

Apostar as fichas completamente no modelo como o futuro é arriscado, mas números da consultoria Leaseweb resultantes de uma pesquisa em parceria com a Newzoo mostram o crescimento desse tipo de jogo. Segundo o levantamento, 66% do que é gasto com jogos nas plataformas mobile vão para jogos, sendo 80% destes grátis. De 2011 para 2012, o número de usuários de jogos free-to-play nos Estados Unidos cresceu 8%, o tempo gasto com esses títulos aumentou 26% e o total de jogadores que gastam dinheiro com eles teve alta de 36%. No Brasil, houve alta de 15% entre os jogadores e de 32% no dinheiro gasto com esses títulos.

Basicamente, o free-to-play é um modelo ideal para aqueles que mergulham de cabeça em determinado título. Se há algum game de que o jogador seja um adepto fanático, há a possibilidade de ele investir seu dinheiro para ampliar sua experiência neste título. É preciso tomar cuidado, porém, para que essas microtransações não tornem-se mais um obstáculo que uma opção e afastem o jogador, que pode preferir o velho método de pagar para ter jogos já completos em sua mão.