Estamos a menos de um mês da E3 (Eletronic Entertainment Expo) deste ano. O evento é o maior do ramo de games e onde as grandes produtoras anunciam consoles, jogos e outras novidades. Junho é sempre o mês de maior expectativa no mundo dos games.

Pois bem, está chegando a hora. Mesmo com o pouco de informação que as fabricantes deram até agora, dá para tentar prever o que vamos ver na E3 2012. Veja aqui o que esperar da feira (que ocorre de 5 a 7 de junho, em Los Angeles, embora as conferências de imprensa têm início um dia antes):

Nintendo

Shigeru Miyamoto e companhia saíram na frente na nova geração. Apresentaram o Wii U no ano passado – que não empolgou – e agora devem dar mais informações sobre novo console, além de revelar títulos. Mas nada de preços ou data de lançamento. O 3DS também deve ter jogos divulgados.

Informações divulgadas anteriormente apontam que saberemos mais sobre New Super Mario Bros 2 e Pikmin 3 – ambos aparentemente para o novo console. Ainda no âmbito dos jogos, Miyamoto e Reggie Fils-Aime – as duas figuras que dão o tom da apresentação da marca – também devem apresentar novidades sobre mais games para o portátil 3D e um novo Super Smash Bros.

Microsoft

Grandes chances de termos novidades do novo console da fabricante, já que vários rumores sobre o assunto circularam pela imprensa especializada nos últimos meses. Não quer dizer que a plataforma sai este ano, mas não apresentar nada significará um grande atraso em relação à Nintendo.

O destaque fica para as revelações sobre Halo 4, que já tem data de lançamento, 16 de novembro. A Microsoft também deve anunciar mais títulos para Kinect e esclarecer rumores acerca de jogos como os novos Fable e Forza Motorsport.

Também são esperados maiores esclarecimentos sobre a Xbox TV e o serviço de música do Xbox 360, que leva o nome provisório de Woodstock.

Sony

Nenhuma chance de termos um novo hardware com a Sony, que vai se concentrar em elevar a moral do Vita. Por isso, deve anunciar uma série de títulos para o novo portátil. O console, aliás, deve atrair atenção fora do âmbito dos jogos, já que aceita aplicativos de redes sociais e tem funções de comunicação.

O destaque também fica por conta dos games. Grande probabilidade de a apresentação mostrar mais de God of War: Ascension (que terá modo multiplayer), do recém revelado PlayStation All-Stars Battle Royal e de The Last of Us, um novo título de sobrevivência desenvolvido pela Naughty Dog, responsável pela série Uncharted.

Mais jogos e outras novidades…

Fora dos ‘Big Three’, promessa de bons jogos. A começar pela Capcom, que deve trazer mais sobre Resident Evil 6 e Lost Planet 3. A Square Enix aparece um um novo Tomb Raider e a Ubisoft com Far Cry 3.

A decepção fica por conta da Valve, que apesar dos rumores sobre um possível console, o Steambox, informou que não vai anunciar nenhum hardware. De resto, vamos aguardar as surpresas!