A Microsoft divulgou a lista dos 20 títulos mais jogados em 2012 na Live, a rede do Xbox 360. O ranking é encabeçado por Call of Duty: Black Ops II e nele figuram outros dez games de tiro – sendo três da franquia da Activision.

Modern Warfare 3, a edição de 2011 de Call of Duty, ficou em segundo lugar, seguido de Halo 4, exclusivo do console. Minecraft é o quarto – e o único estranho no ninho, já que a quinta posição é de Call of Duty: Black Ops. A conta é feita com base no número de acessos únicos.

O game dos bloquinhos, porém, ficou no topo de outra lista – a de títulos mais baixados na Live. Os outros quatro são, nesta ordem, Trials Evolution, The Walking Dead, Pinball FX2, e Counter-Strike: Global Offensive.

Voltando aos mais jogados, os jogos esportivos emplacaram seis nomes – Fifa 13 (6º), Fifa 12 (7º), Madden NFL 13 (14º), NBA 2K13 (16º), NBA 2K12 (17º) e Forza Motorsport 4 (20º).

Veja as listas abaixo.

Mais jogados de 2012

Call of Duty: Black Ops II

Call of Duty: Modern Warfare 3

Halo 4

Minecraft: Xbox 360 Edition

Call of Duty: Black Ops

FIFA Soccer 13

FIFA Soccer 12

Battlefield 3

Halo: Reach

Call of Duty: Modern Warfare 2

Borderlands 2

Assassin’s Creed III

Skyrim

Madden NFL 13

Gears of War 3

NBA 2K13

NBA 2K12

Far Cry 3

Grand Theft Auto IV

Forza Motorsport 4

Mais baixados de 2012

Minecraft: Xbox 360 Edition

Trials Evolution

The Walking Dead

Pinball FX2

Counter-Strike: Global Offensive

Castle Crashers

Gotham City Impostors

I Am Alive

Fruit Ninja Kinect

Tony Hawk’s Pro Skater HD

Trials HD

Magic 2013

Fez

Dungeon Defenders

Alan Wake’s American Nightmare

Peggle

The Simpsons Arcade Game

Real Steel

Toy Soldiers: Cold War

Full House Poker