A cidade alemã de Colônia recebeu na última semana a Gamescom, outra das grandes convenções de entretenimento eletrônico. Apesar de menos badalada que a E3, a feira também atrai as atenções do ramo dos videogames, uma vez que é a principal oportunidade das produtoras europeias de mostrar serviço. E claro que as demais não ficam de fora, apesar da ausência da Microsoft e da Nintendo no evento. Vamos a um resumo do que houve de melhor na Gamescom:

– Novos consoles

Não, eles não foram apresentados. Mas o presidente da EA, Frank Gibeau, na abertura do evento, em uma palestra sobre o futuro da indústria, disse ter visto pessoalmente as novas plataformas da Sony e da Microsoft. A EA é uma das mais fortes parceiras das fabricantes e a confiável informação de Gibeau indica que a nova geração deve sim chegar no ano que vem.

– Remember Me

A Capcom pode estar comemorando os 25 anos de Street Fighter, mas definitivamente não está de braços cruzados. A produtora apresentou o surpreendente Remember Me, game de ação futurística que lembra muito Watch Dogs, considerado uma das maiores surpresas da E3. Um misto de suspense, drama e ficção científica que impressionou mesmo com o pouco apresentado os vídeos.

– Cross-Controller e Battle Royale

Sem Nintendo e Microsoft para disputar as atenções, a Sony reinou sozinha na Gamescom. Entre suas novidades estava uma demonstração da função cross-controller, que faz do Vita um controle para o Playstation 3. Na apresentação, o portátil se tornava indispensável ao dar ao jogador informações não disponíveis na televisão – mais ou menos como vai acontecer com o Wii U. Também foram mostrados vídeos com novos lutadores de Playstation AllStar Battle Royale, que incluirá Dante, de Devil May Cry.

– Fraquias da EA

A Eletronic Arts apostou em marcas conhecidas na Gamescom e mostrou novos vídeos de Dead Space 3, que chega em fevereiro de 2013, e do novo Need For Speed: Most Wanted, marcado para sair em outubro deste ano. Tudo isso em meio a rumores de que a companhia estaria a venda, o que é mera especulação. Pelo menos ainda.

– Last of Us

Outra das grandes surpresas da E3, Last of Us, da Naughty Dog, voltou a dar as caras. Dessa vez com mais cenas de animação que do jogo propriamente dito, mas novamente o material é de impressionar. A ação frenética não é o principal atrativo do game, e sim sua densidade narrativa – tendência que vem ganhando força na indústria. Uma pena que ainda há longos meses pela frente até termos essa obra-prima em mãos.

– Call of Duty: Black Ops 2

Como sempre, a franquia é destaque nos grandes eventos. Mas o foco da apresentação dessa vez foi o modo multiplayer, que de fato é o que atrai os jogadores para os FPS. O modo teve mudanças substanciais, o que inclui novo sistema de pontuações intrajogo e até um padrão de ranqueamento de jogadores que visa aumentar a competição e colocar pessoas do mesmo nível para jogar e comparar resultados.

*Em paralelo à Gamescom, Colônia também recebe a GDC (Game Developers Conference) da Europa, evento exclusivo para desenvolvedores. A convenção é voltada para a discussão sobre a produção e a indústria e dá espaço a estúdios menores e jogos independentes