Junho é aquele mês em que todo mundo volta os olho para Los Angeles. E neste ano, valeu a pena – a E3 2016 foi surpreendente e trouxe mutas novidades legais (e outras nem tanto). O mais importante, como sempre, foram os jogos anunciados, os trailers dos games que já conhecíamos e os gameplays do que está por vir. E é exatamente disso que vamos tratar aqui, sem mais delongas. Confira abaixo os dez melhores destaques da maior feira de games do mundo deste ano.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo)

Como grande fã da série, poderia me considerar suspeito para falar do game. Mas é absolutamente impossível não eleger este como o principal destaque da feira. O primeiro dos motivos é que a Nintendo parece estar totalmente voltada para o novo Zelda, do qual sabíamos pouquíssimo (ficamos sedentos por novidades na E3 passada, mas pouco foi mostrado). Desta vez, vimos um mundo aberto impressionante, artisticamente belíssimo; um game com novos elementos de RPG, ainda mais complexo; e um protótipo do que pode ser o principal jogo da empresa nos últimos anos. Link precisa se desenvolver em todos os sentidos desde o começo, colhendo itens e equipamentos e subindo de nível, algo que estará estritamente ligado à aventura, como já é praxe na série. O nome finalmente foi revelado, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, que parece estar ligado à diversidade e à exploração desse mundo, e aparentemente haverá versões para Wii U e para o NX, o novo console da Nintendo, que por sua vez não deu as caras na E3. Era exatamente o que os fãs queriam ver e as reações foram bastante positivas. Que venha 2017!

God of War (Sony)

A conferência da Sony foi um show a parte, considerada uma das melhores das últimas E3. Mas o prato principal definitvamente foi God of War. A franquia ainda não havia chegado à nova geração, mas era questão de tempo para que isso acontecesse, exatamente como foi com Uncharted. Na demonstração da E3, o Kratos que conhecíamos dá lugar a uma versão mais velha, que aparentemente ainda está se encontrando na relação de paternal que tem com seu filho, um novo personagem introduzido na franquia. A perspectiva mudou, e a câmera passa a ser fixa, por trás do herói, semelhante à de The Last of Us, e aparentemente é hora de Kratos brigar com os deuses nórdicos, pois o game, que até agora se chama apenas God of War, se passa em território nórdico. A demonstração mostrou algumas lutas e um batalha bastante sanguinária com um sub-chefe, novas técnicas e mecânicas de RPG, além de visuais lindíssimos. Parece que a chegada de Kratos ao PS4 (ainda indefinida) será das melhores e vai fazer barulho.

Watch Dogs 2 (Ubisoft)

Watch Dogs não foi muito bem recebido pela crítica dois anos atrás, apesar de ter introduzido um novo tema e um mundo aberto bastante vivo. Não era segredo que a Ubisoft estava produzindo a continuação apesar desse feedback, e o gameplay que vimos não decepcionou. O protagonista mudou – Aiden Pearce dá lugar a Marcus Holloway – e o local também – a cidade inteligente da vez é São Francisco, mas a premissa e as mecânicas seguem os moldes do antecessor. Novos gadgets e possibilidades para hackear aparelhos e equipamentos abrem novas possibilidades para completar as missões, e a movimentação parece mais natural e fluída. Particularmente me surpreendi muito com o primeiro Watch Dogs e tive uma experiência positiva, e o gameplay da E3 deu a sensação de que o segundo jogo da franquia entregará ainda mais em novembro deste ano.

Dishonored 2 (Bethesda)

Francamente, é um dos jogos que eu mais queria ver na E3 deste ano. Ficou o gostinho da feira passada, em que vimos apenas um trailer e tivemos algumas informações básicas. Desta vez, o gameplay extenso mostrou novos poderes e um mundo ainda mais detalhado que o primeiro Dishonored. Neste segundo game, será possível jogar com Corvo Attano, protagonista do título anterior, ou Emily Kaldwin, a rainha e governante do país fictício onde a história se passa (é praticamente uma Inglaterra da Era Vitoriana reimaginada). As mecânicas parecem as mesmas, mas mais apuradas, e Dishonored 2 parece o mesmo jogo de antes, apenas continuado e com novas localidades, personagens e missões. Nem de longe isso é ruim – Dishonored foi um dos melhores jogos de 2012 e merecia muito uma continuação. Se tiver inovações no modo como se joga e ainda mais oportunidades para o jogador definir como vai cumprir as missões, só tem a agradar ainda mais que o primeiro.

Battlefield 1 (EA)

Battlefield 1 não é propriamente uma novidade da E3 2016 – o jogo da EA já havia sido anunciado algumas semanas antes. Na feira, porém, pudemos ver um pouco mais da gameplay do título, que vai ter a Primeiro Guerra Mundial como tema e cenário. O principal destaque foi para o multiplayer, o verdadeiro motivo pelo qual os fãs compram os jogos da série, que mostrou dezenas de jogadores em um único mapa gigante, numa batalha massiva com tanques blindados, gás mostarda, metralhadoras de manivela e nada da tecnologia avançada que estamos acostumados a ver nos jogos de tiro em primeira pessoa. Foi, inclusive, um dos poucos representantes do gênero a fazer barulho, e por isso merece destaque. O lançamento está programado para outubro.

Resident Evil 7 (Capcom)

24 de janeiro de 2017. Essa é a data mostrada ao fim do trailer de Resident Evil 7. Sabemos que um trailer totalmente cinemático não quer dizer nada (a gente gosta mesmo é de gameplay), mas o vídeo assustador revive a franquia da Capcom e já dá uma dica de quando o novo game será lançado – já está até em pré-venda. O problema é foi só o aperitivo. Resident Evil está na geladeira e, de repente, um novo jogo é anunciado já com data de lançamento relativamente próxima. Mas nenhum gameplay, nenhuma informação de história, nenhum detalhe? Poxa Capcom, queríamos mais. Vocês têm mais ou menos sete meses para matar nossa sede!

Death Stranding (Kojima Productions)

“Estou de volta”. Hideo Kojima anunciou oficialmente que está em atividade, e o fez em grande estilo. O trailer de Death Stranding, o primeiro da Kojima Productions desde o rompimento com a Konami, deixou todo mundo de boca aberta. É, digamos, poético, e ainda conta com Norman Reedus (o Daryl Dixon da série The Walking Dead). Gameplay? Não. Mas sabemos que tratando-se de Kojima, bastam algumas imagens e o próprio produtor para levantar a multidão. E o trailer é, de fato, de arrepiar (apesar de não dar para ter ideia nenhuma do que está acontecendo, além de morte para todo lado).

Spider Man (Sony/Marvel)

A Insomniac Games está por trás desse novo projeto com o herói da Marvel exclusivo para PS4. O trailer mostra alguns poucos trechos de gameplay, mas aparentemente trata-se de um game de mundo aberto com o Homem-Aranha. E por que isso é importante? Bem, o único super-herói com um jogo verdadeiramente bom é Batman (a série Arkham é fantástica) e os último jogo relevante do cabeça de teia saiu há quase uma década. Com o hype que se criou em torno do herói graças às aparições e planos que há para ele no cinema, ele deverá ser o nome da vez no momento do lançamento do game. Está na hora de a indústria dos games explorar o universo dos quadrinhos como o cinema faz.

The Elder Scrolls V: Skyrim – Special Edition (Bethesda)

O que Skyrim tem de novo? Nada. Mas quem tem Xbox One e PS4 finalmente vai poder brincar no massivo playground medieval da Bethesda, porque em outubro chega a versão em alta definição e remasterizada desse sucesso de público e crítica. Sim, um jogo antigo merece esse destaque em meio a tantas novidades da E3, porque mostra a força das comunidades de fãs e dos grandes clássicos. Skyrim é um jogo que merece aproveitar as capacidades das novas plataformas e envelheceu tão bem que soará como um título completamente novo. Ponto para a Bethesda, que soube ouvir os jogadores e vai recuperar um pouco do prestígio da série após o morno The Elder Scrolls Online.

Mafia 3 (2K Games)

O game da 2K foi anunciado há muito tempo, mas o gameplay mostrado durante a E3 2016 foi surpreendente. O lançamento está marcado para o início de outubro, provavelmente abrindo a temporada de grandes lançamentos do fim do ano, e por isso está na hora de mostrar um pouco mais do título. A pegada gangster foi repaginada e está, digamos, um pouco mais moderna com o protagonista negro, uma grande adição à franquia. O que dá para esperar é aquele trabalho de manter os bairros sob seu controle e dos criminosos aliados, mas com algumas renovações que, ao que parece, vão influenciar no andamento da história. Dá para ficar bem ansioso com o vídeo abaixo.

Essas são apenas algumas das novidades da E3 2016. Para saber mais do que aconteceu na maior feira de games do mundo, fique ligado na cobertura feita pelo Link.