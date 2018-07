Título poético, não? Esse é o nome do projeto do fotógrafo Taylor Ponto, que tem se dedicado a registrar a paixão de colecionadores de games antigos. As imagens são um prato cheio de nostalgia para o saudosistas, mas podem causar inveja em alguns, tamanha é a coleção de alguns dos personagens. São milhares de games e consoles, alguns extremamente raros. Combustível para retornar à infância ou apresentar antiguidades aos mais novos.

Reviver essa paixão foi o que motivou Ponto a ir atrás dos colecionadores. “Colecionei consoles e jogos antigos entre 2009 e 2012. Vendi a minha coleção e, desde então, não coloquei os olhos e mãos em mais nada. Há alguns meses, senti a necessidade de recobrar o contato com os games. Tive um estalo e decidi pesquisar projetos fotográficos sobre colecionismo de games antigos e não encontrei nada”, conta o fotógrafo. Mas por que só games retrô? “Os consoles e jogos antigos contam uma história, vêm acompanhados de lembranças e carga emocional. Todo garoto dos anos 80 e 90 lembra de um jogo que marcou a sua infância”, explica.

Por enquanto, o projeto está incompleto. O intuito inicial era fotografar sete colecionadores e, até agora, quatro já foram clicados. Mas outros gamers entraram em contato com Vaz e pode ser que o plano seja expandido. “Busco donos de coleções expressivas e histórias interessantes pra contar”, diz o fotógrafo.

O trabalho completo pode ser conferido em sua página do Facebook e em seu perfil no Behance, onde também há outros trabalhos não relacionados a games. Abaixo, uma pequena amostra dos garotos de ontem e suas máquinas do tempo.