Team Fortress é uma das opções da lista

Ainda pagando as contas do Natal e querendo descansar depois da farra do Carnaval? Sem problemas. Esta lista do site Computer and Videogames seleciona os 30 melhores jogos inteiramente gratuitos para você aproveitar durante o final de semana no seu celular e no seu computador.

A lista é dividida em três categorias com dez títulos cada – jogo grandes e completos, jogos de browser e jogos de smartphones e tablets. Entre os games estão alguns já bastante conhecidos, como Draw Something e League of Legends, mas vale conhecer as demais opções.

Quase todos games da lista adotam os modelos free-to-play e freemium, em que não é preciso pagar para jogar, mas a compra de determinados pacotes facilitam – e muito – o progresso. Em alguns casos, os jogadores costumam usar o termo pay-to-win (pague-para-ganhar), já que é quase impossível avançar sem deixar algum dinheiro escapar, o que tem gerado uma tremenda discussão sobre esse tipo de negócio baseado em microtransações.

Mas a relação contempla apenas games perfeitamente aproveitáveis sem precisar desembolsar nada. Curta o fim de semana!