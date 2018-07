Essa página de 27 de janeiro de 1992 do Estado (acessada por meio do Acervo Estadão) relembra a histórica batalha entre Sega e Nintendo ainda em seus primórdios no Brasil.

Com os aparelhos distribuídos pela Tec Toy, a Sega reinou sozinha no mercado brasileiro no início dos anos 1990 até a chegada oficial da Nintendo no Brasil, por meio da Playtronic.

O Master System não tinha rival, uma vez que não havia vendas do NES por aqui. Mas em 1993 o Super NES chegou e passou a disputar espaço com o Mega Drive, trazendo para o Brasil uma das maiores rivalidades dos videogames – a dos mascotes Mario e Sonic, um pequeno espectro da “guerra” entre as fabricantes. O segundo texto, aliás, fala do ouriço como ainda se firmando como o símbolo da Sega.

As reportagens já previam a disputa entre as duas japonesas, que já ocorria nos Estados Unidos e, claro, no Japão, e são uma amostra de que a indústria dos games estabeleceu o Brasil como terreno fértil para o mercado há longínquos 20 anos.

Mas uma das mais conhecidas cutucadas entre as empresas – que hoje são parceiras e colocam os mascotes dividindo títulos – foi a campanha “Genesis does what Nintendon’t”, um trocadilho da Sega com o nome da rival. Veja um dos vídeos abaixo.