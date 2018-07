É tradição – todo 1º de Abril empresas de todo o mundo fazem anúncios falsos e outras brincadeiras na data. No ano passado, o Google transformou o aplicativo Maps em uma jornada Pokémon para seus usuários. Neste ano, a companhia foi buscar a era de ouro dos arcades e fez de seu serviço de mapas um tabuleiro gigante do clássico Pac-Man. Em outras palavras, você pode controlar o famigerado Come-Come na sua própria cidade. Só tome cuidado com os fantasmas.

Para jogar Pac-Man no local de sua preferência (recomendamos regiões com muitas avenidas e ruas, para deixar as coisas mais divertidas) é só abrir o Google Maps no seu navegador e acionar o botão do Pac-Man no canto inferior esquerdo da tela. Pronto, seu bairro está infestado de pastilhas brancas, fantasmas coloridos e uma bola amarela devoradora. Bastante aconchegante para um 1º de Abril.



Olha o botãozinho aqui em cima!