A história da Nintendo é de conhecimento geral – entrou para valer no mercado com o fenômeno dos arcades Donkey Kong, se firmou como a maior empresa de games durante mais de uma década apoiada no sucesso do Mario, viu Sony e Microsoft emergirem como adversárias formidáveis e, quando parecia estar fadada ao fracasso, revolucionou o mercado com o Wii. Conhecimento geral.

O que pouca gente sabe é que esses altos e baixos estão vinculados às trocas de liderança dentro da empresa, que o ex-presidente americano George W. Bush já participou de intervenções nos negócios da companhia e que, em seu auge, a Nintendo era vista como uma ditadora cruel entre lojistas e desenvolvedores terceirizados de jogos.

Em Nos bastidores da Nintendo, Jeff Ryan explora a história da empresa japonesa como fã e como repórter. O livro não se limita a recontar como e quando os principais jogos foram lançados. O foco está nas situações que levaram os líderes da companhia a tomar decisões – ousadas ou não, mas na maioria das vezes certeiras.

E contar a história da Nintendo é contar a história de Shigeru Miyamoto e seu filho favorito, Mario. Nos bastidores da Nintendo é quase uma biografia do personagem e de seu criador, os maiores símbolos da empresa. Pelo menos até agora, porque esse enredo ainda tem bons anos pela frente.

