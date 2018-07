Se videogame é arte ou não é uma discussão que dá muito pano para manga, mas na qual não vamos entrar. O assunto da vez são jogos transformados em arte, ou pelo menos em objetos de decoração fantásticos. O Kotaku fez uma lista de lojas online que vendem ilustrações, pôsteres e quadros temáticos de games e cultura nerd em geral. Fomos além e listamos também os melhores e-commerces com camisetas e outras roupas com essa temática.

Cook & Becker

É uma loja especializada em arte de games que vende ilustrações clássicas de companhias como DICE, Capcom e Naughty Dog. Verdadeiras obras de arte, mas que têm esse status também no preço – não se acha nada com valor inferior a US$ 80 no site. Abaixo, um vídeo institucional falando da Cook & Becker.

Etsy

A palavra-chave dessa loja britânica é modernidade. Em vez de ilustrações elaboradas, as obras da Etsy são mais icônicas, simbólicas e até minimalistas, mais próximas da pop art. Há estilos e formatos bem variados e os preços começam lá em baixo, a partir das £ 3.

Fine Art America

Loja americana com bastante variedade em suas obras cujos preços começam nos US$ 17. Há ilustrações, fotografias, trabalhos em madeira, miniaturas e vários estilos. A melhor notícia é que entregam no mundo todo!

Society6

Difícil escolher as ilustrações mais bonitas do Society6. São as principais peças do acervo, mas também há camisetas, cases para celular e outros itens. No caso da arte, já dá para pedir com moldura e tudo. E o site já avisa: “Yes, we ship to Brazil!”

iam8bit

Galeria de arte de Los Angeles com pouca variedade de peças, mas todas de primeira qualidade. Além disso, eles não vendem só ilustrações e fotografias. Duvida? Dá uma olhada nessa sala que eles montaram nos escritórios americanos da Nintendo.

Fangamer

A Fangamer é provavelmente a loja online mais especializada em game art. Tudo começou com um site pequeno que logo percebeu a demanda por produtos do tipo e cresceu a ponto de ter um dos maiores acervos da web. Tem adesivos, camisetas, arte e muito mais a preços começando em torno dos US$ 10.

RedBubble

É preciso garimpar na RedBubble para encontrar coisas legais, mas só se você estiver pensando em games. Se o foco for cultura geek em geral, aqui é o lugar certo. A loja serve também de exposição, já que os próprios artistas cadastram seus trabalhos. Reserve tempo, tem muita coisa para ver. Os preços começam em torno dos US$ 12.

Marinko Illustrations

Tudo na Marinko custa US$ 35. Um preço um pouco mais salgado, mas os trabalhos são únicos. Atualmente são 11 peças a venda, todas pôsteres em versões em inglês e japonês, mas muito mais conceituais que o que se encontra nos demais acervos, lembrando cartazes de filmes.

GameTee

O acervo dessa loja britânica é completamente exclusivo. Há séries de estilos diferentes, mas a que mais chama atenção são as capas de quadrinhos e livros inspiradas nos games. Os preços começam nas £ 15.

CAMISETAS

As obras servem para enfeitar a sala e o quarto, mas tem coisa tão bacana que seria legal sair usando por aí. Felizmente existem as lojas de camisetas e, por isso, separamos as que têm os melhores acervos e listamos abaixo.

Threadless

Referência em camisetas geek, com muitas sobre games. O preços começam lá embaixo, nos US$ 10. Vale a pena dar uma garimpada para achar coisas em promoção.

Casually Hardcore

As estampas são menos elaboradas e estilosas, mas o atrativo dessa loja especializada em roupas gamer é a personalização – dá para criar o próprio design com letras e desenho.

TeeFury

Viu uma camiseta legal? Compre, porque ela só fica 24 horas no ar. Há algumas no acervo, mas só as mais populares e que recebem mais votos. Isso torna as peças, que na maioria das vezes são belíssimas, bem raras. O tema vai além dos games, o que deixa tudo muito mais legal quando as estampas retratam mash-ups com quadrinho ou com o cinema.

Jinx

É uma das principais lojas virtuais de roupas gamer, com estampas de vários jogos. A maioria dos designs é simples.

ThinkGeek

Pelo nome, dá para saber o que esperar. Camisetas de séries, super-heróis e, claro, games. Há estampas clássicas e minimalistas e designs mais elaborados, como mash-ups. Vale dar uma olhada nos demais produtos também.

Insert Coin

As estampas da Insert Coin são exclusivas. Em vez de mostrar apenas símbolos dos jogos, elas normalmente adotam um aspecto e o estilizam, criando um design moderno e conceitual. Parecem até que não são camisas de games, só quem conhece as referências percebe.