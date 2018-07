As brincadeiras do 1º de abril são uma tradição no mundo dos games. Mas o Google, que começou a pisar nessa seara há algum tempo, resolveu adiantar o calendário em um dia e abriu o Google Maps para os pokémons.

Não entendeu? Atualize seu app do Google Maps, clique no campo de busca e pressione o “Press Start”. Pronto, você acaba de transformar seu smartphone em uma Pokedéx, uma espécie de aparelho que reúne informação sobre os bichinhos da Nintendo. Aí é só viajar pela telinha capturando todos os 150 monstrinhos espalhados pelo Google em seus mapas.

Eles estão inicialmente em Galápagos, a oeste do Equador, para onde o app te manda assim que o minigame for iniciado. Mas as ilhas que serviram de trampolim para Charles Darwin escrever “A Origem das Espécies” abrigam apenas alguns dos pokémon – os outros estão espalhados por todo o mundo, em locais como Tóquio e Jerusalém.

Mas a brincadeira não para por aí. O Google aproveitou o Pokémon Challenge para iniciar um processo de contratação de um Mestre Pokémon para trabalhar em seu escritório em Mountain View, na Califórnia. Veja no vídeo abaixo a brincadeira da empresa.

É como dizem: temos que pegar!