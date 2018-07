Em 1972, Emerson Fittipaldi vencia seu primeiro mundial de Fórmula 1, Francis Ford Coppola estarrecia o mundo do cinema com O Poderoso Chefão e dois sujeitos de uma empresa recém-criada lançavam um aparelho que daria o primeiro passo para uma verdadeira revolução no entretenimento.

Nolan Bushnell deu a ordem, Allan Alcorn a executou e há pouco mais de 40 anos, pelas mãos da Atari, nascia Pong, um dos primeiros videogames que se popularizaram. O dia 29 de novembro marca a data em que o jogo foi lançado e passou a ser fabricado comercialmente, em máquinas que podiam ser jogadas em bares e restaurantes.

Pong é um dos fósseis mais antigos da história dos videogames. Comercialmente, foi o primeiro a obter sucesso, com mais de 19 mil cabines de arcades vendidas, o que motivou outras empresas a produzir jogos semelhantes e a se aventurar no recém-criado setor. Por isso é comumente citado como o marco inicial da indústria, embora a data correta seja um ano antes, em 1971, com a produção de Computer Space.

É impossível não reconhecer Pong logo à primeira vista. Fundo negro, uma linha vertical pontilhada dividindo a tela em duas partes iguais, números indicando o placar na parte superior, duas “raquetes” – pequenas barras que se movem para cima e para baixo nas extremidades laterais – e o pontinho branco rebatido de lá, para cá, daqui, para lá, para um lado e para o outro. Pronto, está criado, de forma bastante reducionista, um simulador de tênis de mesa.

Demorou três anos para que o game ganhasse uma versão doméstica, em um console que não reproduzia mais nada além do pingue-pongue eletrônico. Mas foi o bastante para torná-lo uma relíquia que atualmente é encontrada em praticamente qualquer console e até em versões online (clique aqui para jogar!).

A importância e o legado de Pong são imensuráveis. Bater a bolinha de lá para cá não parece nada muito emocionante agora, quatro décadas atrás representou o primeiro degrau dos muitos já deixados para trás pelos videogames. Parabéns ao quarentão!