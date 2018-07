Clássica cena do filme de Street Fighter



Bom e ruim são conceitos relativos e vão de acordo com o gosto do cliente, mas a crítica especializada é unânime – a esmagadora maioria dos filmes inspirados em games é terrível. A conturbada relação entre jogos e cinemas voltou à pauta nessa semana, quando um professor de cinema da Universidade Commonwealth da Virgínia, falando ao USA Today, tentou explicar por que esses filmes nunca agradam.

“Jogos e filmes são animais completamente diferentes”, disse o professor Kirk Kjeldsen. O argumento foi colocado em uma reportagem sobre Need For Speed, que estreou há algumas semanas e não conseguiu rios de dinheiro com sua bilheteria, embora tenha pelo menos recuperado os custos de produção.

Kjeldsen elaborou um pouco mais, dizendo que a maioria dos filmes comerciais segue uma narrativa linear de três atos, formato no qual não se encaixam as narrativas dos games. “Traduzir uma narrativa não linear em uma estrutura linear de três atos é como fazer música a partir de uma pintura ou de uma escultura”, disse.

Já Wheeler Winston Dixon, professor de cinema da Universidade de Nebraska-Lincoln, afirma que um dos maiores problemas dessas adaptações é que o cinema não é interativo como os games. “Com os videogames, o jogador é a estrela do filme, dirige os atores, decide qual rumo a história vai tomar e, o mais importante, quem vai derrubar para chegar ao próximo nível. Quando esse aspecto do jogo não está lá, os espectadores não se sentem parte da ação”, diz o acadêmico.

Há ainda outros problemas não mencionados pelos professores, como o fato de alguns games terem histórias que duram mais de 20 horas, enquanto o formato do cinema suportaria no máximo 3 horas de narrativa, ou mesmo que alguns jogos nem linha narrativa sigam.

Mas tudo o que a indústria cinematográfica produziu com base nos games é ruim, segundo os professores? Kjeldsen diz que não e aponta Prince of Persia: The Sands of Time, de 2010, como um dos melhores longas dessa categoria, já que “pega as melhores partes do game e descarta o resto”.

Outro filme comumente apontado como aceitável é Silent Hill por saber aproveitar com fidelidade alguns elementos dos game, embora o resultado final não seja aplaudido com unanimidade.

E o resto? Bem, é complicado. Alguns apostaram em elenco, outros apostaram em narrativa, houve quem apostou até em imitar a perspectiva em primeira pessoa de jogos de tiro, mas poucos obtiveram sucesso crítico. O saldo é claramente negativo, mas é difícil apontar quais são os piores. É só dar um Google e comparar – cada lista apontará filmes diferentes em posições diferentes.

Sem ter a qualidade como parâmetro (não queremos baixar tanto o nível assim), o Modo Arcade decidiu escolher os mais clássicos filmes baseados em games para relembrar porque os fãs preferem distância das telonas quando o assunto é um filme inspirado nos games que eles gostam.

Super Mario Bros. (1993)

Fracasso do começo ao fim, completamente distoante de uma marca que é sinônimo de videogame de qualidade. Não há uma alma viva que consiga ver algo de bom nesse filme. Durante as gravações houve acidentes com atores alcoolizados e Dennis Hoppers, que interpretou o rei Koopa (Bowser), diz se arrepender profundamente de ter aceitado o papel. Não precisa dizer mais nada.

Street Fighter (1994)

Nem Jean-Claude Van Damme e Raul Julia conseguiram salvar o longa, que até fez sucesso no cinema, acumulando quase US$ 100 milhões em bilheteria. O filme recupera os personagens icônicos da série, mas conta uma história que tem pouquíssimo a ver com a original e não convence nem pelas cenas de humor (raras e sem graça alguma), nem pela ação.

Mortal Kombat (1995)

O grande nome de Mortal Kombat é Christopher Lambert no papel de Raiden, uma atuação não muito memorável. Apesar disso, não é dos piores filmes de games, com boas e convincentes referências ao jogo e uma história que se aproxima da canônica. Os efeitos especiais, principalmente com Goro, o monstro de quatro braços, são um show a parte para quem gosta de cinema B.

Double Dragon (1994)

Se tem algum filme que pode tirar o posto de “pior filme inspirado em games” de Super Mario Bros. é Double Dragon. Não há palavras para descrever o quão ruim o filme é – não importa o aspecto apontado (elenco, diálogos, narrativa, produção), tudo é da pior qualidade possível. O objetivo era agradar os jogadores, mas nem eles quiseram saber do filme.

Fonte: GameSpot