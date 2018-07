O que Sonic e Neymar têm em comum? Além do cabelinho espetado como marca registrada, ambos estrelam a nova campanha da Nike Football. O jogador santista está lá, em evidência como sempre, dando show de habilidade nos sempre espetaculares vídeos da marca. Já o ouriço, bem… Ele está escondidinho.

Em resumo, a campanha Minha Hora é Agora mostra que a nova geração de jogadores está pronta para ditar os rumos do futebol mundial. E onde é que o Sonic entra? Dentro do vídeo principal há vários canais (túneis, assim chamados na peça publicitária) e um deles, relacionado à chuteira Mercurial Vapor, leva ao jogo.

A ideia foi associar a velocidade do personagem ao calçado. O jogo é bem simples – Sonic se movimenta sozinho e o jogador controla apenas os saltos pela barra de espaço. O objetivo é chegar o mais longe possível. No decorrer do game, o ouriço chuta bolas de futebol para derrotar os inimigos. Vale pelo vídeo da Nike, vale pela nostalgia (com o logo e o som caraterístico da Sega no início do jogo).

Para os que tiveram problemas em encontrar o jogo no meio da caótica partida do vídeo, aqui vai um breve tutorial:

Acesse o vídeo interativo (esse aqui). Lá pelos 1:50, depois que a nova geração invade o campo (depois que Neymar e Alexandre Pato aparecem), haverá cenas de dribles e chutes. Vai chegar o momento em que aparece uma propaganda da chuteira ao fundo (cena abaixo). Até o efeito de slow-motion entra para ajudar. É só clicar em Sonic X Vapor e jogar.