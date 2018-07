É o que o Gamespot quer descobrir. O site lançou um, digamos, “campeonato” de séries, no qual são os jogadores quem decidem qual é a melhor por meio de votações online, a exemplo do que o GameFAQs faz há alguns anos com personagens.

Os jornalistas do site sortearam as série em chaves e explicaram como tudo vai acontecer no vídeo abaixo. Mas é bom lembrar – valem séries, e não franquias, das quais pelo menos um jogo foi lançado entre 2003 e 2013. Por exemplo, não participam todos os jogos que envolvem o Mario, mas apenas os que compõem a sequência Mario Kart.

A votação começa nesta quarta, 20. Não deixe de participar e votar na sua série favorita!