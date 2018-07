Lançado a menos de R$ 700, N64 custaria quase R$ 2 mil hoje

Videogames no Brasil são caros. Quando chega um jogo ou um console novo no mercado, sabemos que vamos ter que apertar os cintos e quebrar o porquinho para comprá-los. Mas não é de hoje que os preços são salgados, se é que isso nos serve de consolação.

Pesquisamos o preço de lançamento da maior parte dos consoles que chegaram oficialmente ao mercado brasileiro nas páginas do Estado e, usando a ferramenta de conversão de moedas do Acervo, constatamos que os valores não melhoraram muito, mesmo com a popularização dos jogos eletrônicos no país. A razão continua a mesma – taxas de importação e impostos.

A conta do Índice Estadão não é complicada, tendo como referência o preço de uma edição do Estado. O cálculo funciona mais ou menos na base do “quantos jornais eu consigo comprar com a quantia X?” e converte esse total de jornais na moeda atual.

Por exemplo: um Super Nintendo custava Cr$ 25 mil em agosto de 1993, e na época era possível comprar 500 jornais com esse valor. Hoje, 500 jornais valem R$ 1,5 mil, que virtualmente seria o preço atual de um console desses, já que um exemplar custa R$ 3. Não entendeu? Clique aqui para mais detalhes.

Vamos aos poréns. Como o próprio Acervo avisa, o Índice Estadão é “um cálculo informal e sem qualquer rigor científico”, cujo resultado não deve ser usado “em transações comerciais, negócios de qualquer espécie, correção de valores e reajustes”. Só queremos os valores para efeito de comparação, não tente vender seu Master System empoeirado pelo preço de um Playstation 3.

Em segundo lugar, a variação de moedas e o índice galopante e instável de inflação dos anos 80 e 90 tornam algumas cifras um tanto quanto irreais, já que um mesmo produto podia ter seu valor dobrado em questão de dias. Os números a que chegamos podem não refletir a realidade, mas dão uma ideia do quanto podia valer um videogame na época.

Abaixo, veja o valor dos consoles, o preço do jornal (e a data referência), a quantidade de exemplares comprada à época com o valor e a cifra convertida na moeda atual. A conversão também foi feita para valores pós 1994, quando o Real já era a moeda brasileira.

Atari (Referência: Abril/1983)

Cr$ 119 mil – Jornal: CR$ 130

915 jornais – R$ 2746,15

Intellivision (Referência: Junho/84)

média de Cr$ 350 mil – Jornal: Cr$ 400

875 jornais – R$ 2625

Odissey (Referência: Maio/83)

Cr$ 150 mil – Jornal: Cr$ 130

1153 jornais – R$ 3461.08

Master System (Referência: 17/12/1989)

Média de Ncz$ 3,5 mil – Jornal: NCz$ 4.5

777 jornais – R$ 2333.33

Nintendo (NES) – Não foi vendido oficialmente

Super Nintendo (Referência: 30/08/1993)

Cr$ 25 mil – Jornal: CR$ 50

500 jornais – R$ 1,5 mil

Mega Drive (Referência: 22/12/1990)

Cr$ 70 mil – Jornal: Cr$ 70

1 mil jornais – R$ 3 mil

Nintendo 64 (Referência: 23/09/1996)

R$ 659 – Jornal: R$ 1

659 jornais – R$ 1977

Playstation – Não foi vendido oficialmente

Dreamcast (Referência: 27/09/1999)

R$ 900 (controle e três jogos) – Jornal: R$ 1.25

720 jornais – R$ 2160

Gamecube* (Referência: 6/12/2004)

Cerca de R$ 700 – Jornal: R$ 2.2

318 jornais – R$ 954.55

Playstation 2* (Referência: 6/12/2004)

Cerca de R$ 1 mil – Jornal: R$ 2.2

454 jornais – R$ 1363.64

Xbox* (Referência: 6/12/2004)

Cerca de R$ 1 mil – Jornal: R$ 2.2

454 jornais – R$ 1363.64

Wii (Referência: 4/12/2006)

R$ 2,4 mil – Jornal: R$ 2.5

960 jornais – R$ 2880

Xbox 360 – (Referência: 4/12/2006)

R$ 3 mil (com 3 jogos) – Jornal: R$ 2.5

1,2 mil jornais – R$ 3,6 mil

Playstation 3 (Referência: Outubro/2010)

R$ 2 mil – Jornal: R$ 2.5

800 jornais – R$ 2,4 mil

Portáteis

Game Boy (Referência: 15/10/1991)

Cr$ 145 mil – Jornal: Cr$ 300

483 jornais – R$ 1450

Game Gear (Referência: 15/10/1991)

Cr$ 190 mil – Jornal: Cr$ 300

633 jornais – R$ 1,9 mil

Nintendo DS (Referência: 6/12/2004)

R$ 900 – Jornal: R$ 2.2

409 jornais – R$ 1227,27

PSP (Referência: Novembro/2005)

Cerca de R$ 1,2 mil – Jornal: R$ 2.5

480 jornais – R$ 1440

*Os preços não são os de lançamento. À época da data de referência para o cálculo, os três consoles já haviam sofrido reduções nos valores.