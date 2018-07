Moris: sociedade atual foi inspiração para a Paris futurística

O Facebook tem cerca de 1 bilhão de usuários. Isso equivale a aproximadamente um sétimo da população global, o que tornaria Mark Zuckerberg o presidente do terceiro maior país do mundo. Ele teria informações sobre o passado, os hábitos, as lembranças e muito mais sobre todas essas pessoas. Tudo porque estamos conectados, compartilhando e interagindo uns com os outros – e com a rede social – o tempo todo. O Facebook e o Google sabem mais sobre você que você mesmo.

Esse cenário foi reimaginado em um futuro mergulhado em tecnologia em Remember Me, game de ação desenvolvido pela Dontnod e publicado pela Capcom que chega nesta quinta, 6, ao mercado brasileiro.

A temática de ficção científica do jogo mistura elementos que vão da tecnologia avançada de Minority Report, de Steven Spielberg, até a distopia de George Orwell em 1984 inspirados em nossa rotina de compartilhar e armazenar informações próprias.

A trama se passa na futurística Paris de 2084 – exatos cem anos depois da narrativa orwelliana. A empresa Memorize inventa uma tecnologia que permite a troca de memórias por meio da rede e, consequentemente, a capacidade de implantar ou remover lembranças. Como 99% da população da cidade usa o implante cerebral, chamado Sensen, a companhia consegue estabelecer um estado de vigilância absolutamente estrito. É como um Big Brother que estivesse dentro da cabeça de cada um, o que dá início à aventura da heroína Nilin.

Tudo não passa de ficção, mas a história foi baseada no que vivemos hoje, contou ao Modo Arcade Jean-Maxime Moris, diretor criativo da Dontnod. “Se olharmos a que ponto chegamos hoje, as pessoas estão compartilhando cada vez mais suas experiências pessoais com seus amigos, família e até com estranhos. Mas a maioria não pensa em quem tem acesso a toda essa informação ou como ela poderia ser usada. No jogo, extrapolamos a situação atual para um tempo e um espaço no qual uma empresa fictícia tem acesso às memórias mais íntimas das pessoas, mas ninguém liga para essa erosão na identidade pessoal porque estão todos maravilhados com os benefícios dessa tecnologia”, explica.

A nova Paris reserva um lado bastante sombrio

Moris revela que a principal inspiração para a atmosfera de ficção científica foi o boom das redes sociais e seu impacto na sociedade atual. “Desde o começo, imaginávamos como seriam as redes sociais do futuro, o que elas forneceriam e como poderíamos incorporar essa criação em um jogo envolvente”, diz. O resultado foi uma narrativa original de mais de mil páginas escritas por Alain Damasio e Stéphane Beauverger, dois autores de ficção científica, para criar todo esse mundo de troca de memórias e vigilância digital.

O centro da narrativa de Remember Me é a protagonista Nilin. Tudo o que acontece no game e, consequentemente, todas as missões que a personagem deve cumprir estão ligadas à sua luta contra a amnésia. Esse, inclusive, é um ponto que a torna uma heroína intrigante – ela luta para recuperar sua identidade justamente em um mundo no qual a memória é encarada como mercadoria de troca e gera até viciados.

A proposta da Dontnod era justamente criar um mundo no qual tudo parece maravilhoso, mas ao mesmo tempo sombrio, como se a sociedade francesa de 2084 vivesse em estado de ebriedade por vontade própria. Um prato cheio para quem é fã das fantasias futurísticas com um pé na realidade. De acordo com Moris, a arquitetura da cidade, sua história, o governo, a economia e tudo mais o que envolve a Neo Paris “são uma extrapolação das tendências de hoje no futuro”.