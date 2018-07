Pouco contemplados nas grandes premiações da indústria dos games, Halo 4 e Resident Evil 6 ao menos tiveram reconhecimento na 60ª edição do Motion Picture Sound Editors Golden Reel Awards, preimação da associação dos editores e produtores de som dos Estados Unidos.

Resident Evil 6 venceu na categoria Melhor Edição de Som para Entretenimento Interativo, vencendo o próprio game da Microsoft, Skylanders Giants, Call of Duty: Black Ops II e o trailer de World of Warcraft’s Mists of Pandaria.

Já Halo 4 faturou a categoria Melhor Edição de Som para Entretenimento Episódico com Forward unto Dawn, superando Battlestar Galactica’s Blood and Chrome, Cybergeddon, Drone e H+ The Digital Series: African Aid.

Ao todo, são 22 categorias contempladas que abragem trabalhos em filmes, animações, programas de televisão e até trabalhos universitários.

Ainda no assunto games, Detona Ralph foi o vencedor da categoria Melhor Produção de Som de Animação. O filme da Disney deixou para trás Valente, A Origem dos Guardiões, Piratas Pirados, O Lorax, ParaNorman, Frankenweenie e A Cat in Paris.