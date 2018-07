Edição de setembro de 2012 da revista

Depois da Nintendo Power, a editora Future US fechará mais uma publicação do ramo dos games nos Estados Unidos. É a vez da PlayStation: The Official Magazine fechar as portas. O último número da revista oficial do console da Sony circula em dezembro.

Fundada em setembro de 1997, quando era chamada apenas de Playstation Magazine, a revista foi publicada por mais de 15 anos e tinha uma audiência atual de 956 mil leitores, de acordo com documentos e informações da editora. A tiragem mensal era de 139 mil exemplares.

No Twitter, o editor-chefe da publicação, Roger Burchill, lamentou o fechamento. “Acho que é hora de dizer ‘Adeus e obrigado por toda a pescaria’ e dar um tempo do Twitter”, disse.

De acordo com o site Game Informer, não foram dados detalhes sobre as razões que levaram ao fechamento da revista, mas tais motivos são mais do que claros se considerarmos o assunto do qual trata e a crise no mercado editorial.

Em termos práticos, ninguém vai pagar por um conteúdo disponível – e ampliado – gratuitamente na internet, ainda mais quando qualquer um acessa a rede de qualquer lugar do mundo com meia dúzia de toques no celular.

Além disso, a mídia especializada em games da web é altamente qualificada, tornando as revistas de jogos eletrônicos algo obsoleto que, apesar de tudo, leva sua carga de história e nostalgia da época em que era preciso anotar as dicas e códigos no papel.

A Nintendo Power, encerrada em agosto, durou 24 anos. A GamePro foi fechada ano passado após 23 anos no mercado. E agora, aos 15 anos, acaba a PlayStation: The Official Magazine. Parece que a mídia impressa dos games dá seus últimos suspiros.