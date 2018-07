Há pouco tempo publicamos aqui uma entrevista cujo tema eram jogos de consciência e de responsabilidade social – os chamados ‘jogos sérios’. Com a proximidade da Rio+20, conferência da ONU que debate a sustentabilidade, um dos assuntos sérios em voga é o meio ambiente, as energias limpas e a economia verde.

E esse é tema do Game Change Rio, desenvolvido pela parceria entre a Biovision, a CodeSustainable e o Millennium Institute. O jogo começou a circular nesta terça no Facebook e tem os mesmos princípios dos games que inundam as plataformas sociais – gerenciamento da situação, troca de informações e acompanhamento dos resultados.

O objetivo? Fazer do mundo um lugar mais limpo, que cresça sem poluir, onde todos têm o que comer e que, enfim, sobreviva ao desenvolvimento industrial. Basicamente, trata-se de aplicar políticas de sustentabilidade para atingir metas levando em conta verba, recursos e tempo necessários que as mudanças tenham efeito. Dá para se envolver com agricultura, energia, pesca e todo tipo de atividade relacionada ao meio ambiente. Tudo isso enquanto você assume o papel do economista chefe da ONU para o Meio Ambiente. Isso, sinta-se importante.

Os dados das simulações foram os mesmos que o Millennium Institute usou para o Programa de Meio Ambiente e para o Relatório de Economia Verde da ONU. Coisa séria.

A ideia para a criação do Game Change Rio partiu do pensamento de que os jovens precisam ter conhecimento das importantes decisões que serão tomadas na Rio+20, revela Matthew Herren, um dos desenvolvedores do jogo. “Afinal, são eles que terão de lidar com os problemas do mundo no futuro. Jogos são uma ferramenta importante para conectá-los a assuntos sérios”, analisa.

De acordo com Herren, as redes sociais serão uma ferramenta poderosa. “Esperamos que os jogadores não apenas se divirtam, mas aprendam sobre os problemas do mundo e compartilhem isso. Nosso alvo é uma audiência global”, avalia.

Herren também pontuou os benefícios dos jogos para ações de conscientização. Segundo ele, o ‘fator jogador’, a experiência é o que conta mais. “É uma situação de aprendizado interativo. É muito melhor que ler a opinião dos outros”, considera.

Quem for à Rio+20 vai encontrar Herren e sua equipe. Como o jogo é diretamente ligado à conferência, o plano é montar um stand com um mural atualizado em tempo real com o resultado dos jogadores. O melhor pontuador, aliás, ganha uma viagem para o Rio (mais especificamente para o encontro, mas vai poder pegar uma praia também). Saiba mais aqui e veja o vídeo de apresentação do Game Change Rio.