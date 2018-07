Mais uma da série “Quem disse que videogame não dá dinheiro?”. Dá sim, e bastante. O Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) vai distribuir R$ 450 mil em prêmios para os vencedores do seu 2º Concurso de Desenvolvimento de Jogos Empreendedores.

O desafio é simples: desenvolver um jogo com temas de gestão empresarial. Os games serão depois usados no Desafio Universitário Empreendedor, outra iniciativa do Sebrae voltada ao empreendedorismo.

Podem participar game designers profissionais ou amadores, empresas de desenvolvimento de jogos, estudantes, professores e todos os interessados no assunto. Basta se manter dentro do tema e das regras.

As inscrições vão até 4 de abril e podem ser feitas pelo site do concurso, onde também há informações sobre regulamento e a lista dos vencedores do ano passado, em que mais de 300 games concorreram.