O GameSpot realizou em dezembro sua tradicional escolha dos melhores títulos de 2014 e o prêmio de Jogo do Ano ficou com Middle-earth: Shadow of Mordor (Monolith Productions/Warner Bros. Interactive Entertainment). Isso segundo a escolha dos editores do site, pois o público elegeu Dragon Age: Inquisition (BioWare/Electronic Arts) como o melhor de 2014.

Shadow of Mordor já havia sido considerado o melhor jogo de setembro pelo GameSpot e na seleção de fim de ano também foi eleito o melhor título para PS4 e Xbox One. Na escolha do público, ficou com 10% dos votos, contra 33% de Dragon Age. Veja abaixo a lista dos nomeados e vencedores do prêmio do GameSpot.

Jogo do Ano (Editores)

•Middle-earth: Shadow of Mordor•

Jogo do Ano (Público)

•Dragon Age: Inquisition•

Melhor Reedição

•GTA V•

Metro: Last Light

Diablo III

Pokemon Omega Ruby and Alpha Sapphire

Fable Anniversary

Melhor Jogo para Mobile

•Hearthstone: Heroes of Warcraft•

Threes

Monument Valley

Hitman Go

Wolf Among Us

Melhor Jogo de 3DS

•Bravely Default•

Shovel Knight

Super Smash Bros 3DS

Theatrythm Final Fantasy: Curtain Call

Professor Layton vs Phoenix Wright: Attorney

Melhor Jogo para Wii U

•Mario Kart 8•

Bayonetta 2

Shovel Knight

Donkey Kong: Tropical Freeze

Super Smash Bros Wii U

Melhor Jogo para PS Vita

•Velocity 2X•

Olli Olli

Child of Light

Freedom Wars

Danganronpa 2: Goodbye Despair

Melhor Jogo para PS3

•The Last of Us: Left Behind•

Dark Souls 2

Dragon Age: Inquisition

South Park: The Stick of Truth

Metal Gear Solid V: Ground Zeroes

Melhor Jogo para PS4

•Middle-earth: Shadow of Mordor•

Transistor

Destiny

Far Cry 4

Dragon Age: Inquisition

Melhor Jogo para Xbox 360

•Dark Souls II•

Metal Gear Solid V: Ground Zeroes

Titanfall

Middle-earth: Shadow of Mordor

South Park: The Stick of Truth

Melhor Jogo para Xbox One

•Middle-earth: Shadow of Mordor•

Titanfall

Far Cry 4

Metal Gear Solid V: Ground Zeroes

Dragon Age: Inquisition

Melhor Jogo para PC

•Divinity: Original Sin•

Middle-earth: Shadow of Mordor

Dragon Age: Inquisition

Hearthstone: Heroes of Warcraft

The Vanishing of Ethan Carter

Jogos do Mês

Janeiro: Olli Olli

Fevereiro: The Last of Us – Left Behind

Março: Dark Souls II

Abril: Child of Light

Maio: Super Time Force

Junho: Shovel Knight

Julho: Divinity: Original Sin

Agosto: P.T.

Setembro: Middle-earth: Shadow of Mordor

Outubro: Bayonetta 2

Novembro: Dragon Age: Inquisition