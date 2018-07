Os intervalos dos jogos universitários de futebol americano nos Estados Unidos geralmente contam com a apresentação da banda oficial da universidade. A Clemson University, da Carolina do Sul, presenteou os fãs com um show baseado na trilha sonora de jogos famosos, como Tetris e Mario.

Tudo muito bem ensaiado, como mostra o vídeo acima, mas a apresentação, que aconteceu durante um jogo dos Clemson Tigers, não foi a primeira inspirada nos games. No ano passado, em junho, a banda da Ohio State University fez um dos mais memoráveis shows do tipo durante o intervalo de uma partida. O ponto alto é a coreografia que dá forma e movimento a Epona, o cavalo da série The Legend of Zelda.

Mas o mais famoso dos shows de bandas universitárias que têm jogos como tema foi protagonizado pela University of California em novembro de 2007, com direito a Pong, Pokémon e uma luta de Mortal Kombat!

