Se você é da época dos games de DOS, certamente lembra do SkiFree, aquele jogo em que o esquiador descia a montanha em alta velocidade desviando de árvores e pedras até encontrar o implacável monstro da neve. O maldito monstro da neve. Que atire a primeira pedra quem nunca teve vontade de devolver tudo o que o faminto ieti fez por tantos anos.

Bem, se faz alguma diferença para alguém, há boatos de que ele está na pior. Tudo culpa do aquecimento global. A imagem acima não é uma nova versão em que o ieti cai na água indefeso, mas sim uma criação dos publicitários Vítor Mafredini, André Serante e Cauique Johnson para alertar sobre o derretimento das calotas polares e outros efeitos causados pelo aumento das temperaturas do planeta.

Eles criaram uma versão de SkiFree (clique aqui para jogar) que começa normalmente, com o mesmo visual do game original de 1991. Aliás, tudo acontece como antes, mas a partida não acaba quando o ieti invade a pista e, sem piedade alguma, degista o esquiador. Este, sem poder diminuir a velocidade, acaba no oceano, já que o resto da pista derreteu.

A tela, então, mostra uma ilha de gelo no meio do oceano e os dizeres “The snow monster is not a real thing. Climate change is”, algo como “O monstro da neve não é real. O aquecimento global é”. O game convida o jogador a saber quais atitudes ele pode tomar para reduzir os efeitos das mudanças climáticas, como usar menos o carro, reduzir o uso de sacolas plásticas e preferir alimentos orgânicos.

Apesar de publicitários, os criadores dizem que não se trata de uma campanha, e sim de um simples projeto pessoal com uma mensagem para que as pessoas saibam que podem contribuir com pequenas ações. “Não tinha a necessidade de ser um game, mas nesse caso o SkiFree caiu como uma luva para a gente trocar o ‘inimigo’ do jogo e falar sobre o aquecimento global. O vilão deixou de ser o monstro e agora é o aquecimento global”, diz Manfredini.

Coitado do ieti. Por mais maligno e destruidor de infâncias que ele seja, ele não merece isso. É, aliás, um belo papel o que ele desempenha nessa mensagem toda. Mas já que estamos aqui, porque não relembrar o game? Fica aí o link para quem quiser jogar – e ser implacavelmente devorado pelo abominável homem das neves.