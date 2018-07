Difícil era se manter vivo com as poucas balas de Resident Evil 2

A Bethesda anunciou recentemente seu novo projeto, The Evil Within, que tem como chefe de desenvolvimento Shinji Mikami, o cérebro criador de Resident Evil, como um genuíno game do gênero survival horror. O próprio Mikami disse, em entrevista ao IGN, que a meta é “fazer o jogador pegar o controle e dizer ‘Uau, eu não jogo algo tão assustador assim há anos!'”.

A declaração de Mikami diz muita coisa. Mas a principal delas foi explicitada pelo próprio desenvolvedor japonês. “Pessoalmente, o porquê de eu ter voltado para o survival horror é que o gênero está muito focado na ação. Não há nenhum jogo de sobrevivência de verdade atualmente. Essa é minha maior motivação”.

Essa é a ferida quando a discussão gira em torno dos games de sobrevivência. Jogadores, jornalistas e os próprios desenvolvedores entraram em um consenso de que o gênero não tem nenhum representante genuíno, uma vez que os que os rotulados como survival horrors foram “contaminados” com elementos de jogos de ação.

Esse grupo, de fato, tem razão, ao menos se for considerado o circuito de consoles. O caso mais emblemático é o de Resident Evil. Desde Resident Evil 4, que introduziu várias modificações, a série tem recebido críticas por abandonar sua essência. O gerenciamento de recursos e o fator suspense perdeu espaço para a correria e o combate, fazendo com que fosse mais importante matar que sobreviver.

Referência no gênero, Resident Evil serviu como inspiração para dezenas de outros jogos – Dead Island, Left 4 Dead, ZombiU, Dead Space, Dead Rising – que, além de estarem mais para o lado da ação, têm outro ponto em comum – zumbis.

Esse é exatamente o segundo ponto da banalização do survival horror. Não é porque o jogo tem zumbis que deve ser considerado um game de sobrevivência. Para isso, muito tem contribuído a saturação do uso dos mortos-vivos na mídia, que começou com os filmes dos anos 90, chegou e ganhou os videogames na década seguinte e finalmente tomou a televisão com o fenômeno The Walking Dead – que já rendeu alguns títulos, mas nenhum digno de ocupar o posto deixado pela franquia da Capcom.

Logo, qualquer jogo que envolva acabar com hordas e hordas de mortos-vivos passou a ser rotulado – pela indústria, é bom frisar – como game de sobrevivência. Sobreviver já não é a mesma coisa, aparentemente.

Aí entra a figura de Mikami. Com The Evil Within, ele quer ressuscitar o gênero survival horror e forçar o jogador a pensar seus movimentos, estudar os recursos que tem e levará consigo e, principalmente, se preparar para os sustos que vai levar. O que o japonês quer é fazer com que games como Alone in the Dark, Silent Hill e Eternal Darkness voltem a figurar como os verdadeiros representantes da sobrevivência.

The Evil Within ainda não tem data marcada para sair, mas deve ser lançado em 2014 tanto para a geração atual quanto para os próximos consoles. Por enquanto, ficamos com o trailer.