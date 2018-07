*Atualizado às 17h50 do dia 21 de fevereiro

A espera finalmente acabou. Como o previsto, a Sony anunciou nesta quarta-feira, 20, que o Playstation 4 está para chegar. Como tudo isso pode ser conferido aqui, bem como as especificações do sistema. O que foi informado no evento de Nova York é que o console chega ao mercado ainda neste ano, mas só perto do Natal. Ainda não há preço definido, tampouco sinal sobre datas de lançamento oficial no Brasil. O console em si não foi mostrado porque seu design não foi concluído, de acordo com Shuhei Yoshida, presidente da divisão de entretenimento da empresa.

Mas houve detalhes bem interessantes. O PS4 vai rodar jogos originais dos seus três irmãos mais velhos a partir do sistema de nuvem. Tudo isso foi elaborado pela Gaikai, empresa incorporada pela Sony há alguns meses, e terá como base a Playstation Network. Ou seja, basta comprar o título antigo com sua conta e jogar em qualquer console em que você esteja logado. Jogos usados também rodarão e o console não precisará estar conectado na internet para funcionar, segundo Yoshida.

O novo console também vai transmitir jogos diretamente para o Vita, portátil da Sony que vai de mal a pior nos resultados. É como se o PS4 fosse a estação central que envia as informações ao dispositivo, possibilitando ao jogador levar o game para fora da área da televisão – propriedade batizada de remote play. O recurso faz parte do conceito de “tudo, a qualquer hora” sobre qual a plataforma foi produzida e tenta recuperar o Vita, dando ao portátil um novo papel junto ao aparelho doméstico, a exemplo da função cross-play já apresentada anteriormente. O ponto aqui é dar ao jogador a tal “segunda tela”, conceito que deve ser utilizado em todos videogames da nova geração.



DualShock foi redesenhado

Se o design do PS4 não foi revelado, o do seu controle foi. E o quarto integrante da família DualShock é o que mais apresentou mudanças. As principais novidades são o touchpad frontal, que substitui as teclas start e select e ocupa boa parte da face frontal, a barra de luz na parte superior, o botão de compartilhamento, que possibilita a postagem de vídeos das partidas diretamente nas redes sociais, entre outras funções, e a tecla de opções. Há ainda entrada para headset, alto-falantes próprios e uma câmera interna que reconhece os movimentos do controle.

Entre os elementos antigos, as teclas do direcional foram alongadas e têm menos espaço entre si. As alavancas analógicas ganharam uma superfície plana e as hastes por onde o controle é segurado parecem ter uma angulação mais fechada. O novo DualShock também tem desenho mais reto e foi reduzida a superfície onde ficam os gatilhos superiores – essas teclas também foram redesenhadas e estão curvilíneas. Ponto positivo para a Sony, que pouco altera uma fórmula já conhecida e bem recebida pelos jogadores, incluindo elementos que devem se tornar padrão na indústria sem alterar a essência do produto.

As funções extrajogos que a Sony já havia incluído ao longo do ciclo de vida do PS3 retornam. A plataforma terá suporte para os serviços de vídeo Netflix e Amazon Instant, além de aplicativos do Facebook e de uma série de canais disponíveis para o público americano. A atenção que a empresa tem dado à América Latina, porém, pode motivar a inclusão de serviços destinados ao público brasileiro posteriormente.

Watch dogs, da Ubisoft, já havia impressionado na E3 2012

Quanto aos jogos, nenhuma data confirmada, mas títulos, sim. Beyond: Two Souls (Quantic Dreams), Destiny (Bungie), e Watch Dogs (Ubisoft), já eram cartas marcadas como games da próxima geração. A surpresa ficou pelo anúncio de Diablo III (Blizzard), que também será lançado para PS3, um novo Final Fantasy (Square Enix), Infamous Second Son (Sucker Punch) e Killzone Shadow Fall (Guerrilla Games). Há ainda Driver Club (Evolution Studios), The Witness (Thekla) e o projeto Deep Down (Capcom). Isso sem falar em jogos que já estão em produção e devem ficar para os novos consoles, como Metal Gear Solid: Ground Zeroes (Konami), Star Wars 1313 (LucasArts) e Cyberpunk 2077 (CD Projekt). Ao todo, são 143 os estúdios que confirmaram estar trabalhando em um título para o PS4.

Tudo isso deve ser detalhado durante a E3 2103, que ocorre de 11 a 13 de junho, em Los Angeles. Antes disso, novidades devem pipocar na Game Developers Conference, marcada para 25 a 29 de março em São Francisco. É grande a probabilidade de que tudo o que ainda não sabemos seja revelado nestes eventos. Até lá, vamos acompanhar e analisar tudo o que for confirmado em relação ao PS4. Tudo isso, claro, enquanto aguardamos ansiosamente a Microsoft fazer sua jogada.