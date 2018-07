Cena de Knack, primeiro jogo mostrado no PS4

Nem só de jogos de tiro superproduzidos será composta a biblioteca do PlayStation 4. A Sony está disposta a mostrar que seu novo console é capaz de oferecer muito mais que games de ação com gráficos ultra-realistas.

“Não gostamos da ideia de que todos os jogos do PS4 sejam jogos de tiro, ou de ação e aventura, ou muito fotorrealistas. Você sabe, esses jogos com orçamentos gigantescos. As pessoas gostas desses jogos, mas eles não são os únicos que podem ser divertidos”, disse à revista Edge Shuhei Yoshida, presidente do Worldwide Studios, o braço de desenvolvimento da Sony.

Quando o PS4 foi anunciado, em 20 de fevereiro, o primeiro título que apareceu na demonstração foi Knack, game de ação com visual de animação desenvolvido pelo Worldwide Studios. Segundo Yoshida, a intenção foi justamente mostrar que jogos menores também terão espaço no console.

“Para nós da Sony é natural buscar a melhora da tecnologia e da performance do hardware, mas o hardware não é o nosso foco”, continuou Yoshida. “Quando você olha aos cinco princípios por trás do PS4, vê que nenhum deles é relacionado ao hardware. Todoz dizem respeito a como as pessoas usam o console, como é essa experiência e como se divertem com os games, o que ocorre por conta das propriedades do software do sistema e das funções de rede”, finalizou.

O PS4 chega ao mercado no final deste ano. Datas e preços não foram confirmados, mas há informações de que o lançamento do console será feito mundialmente.